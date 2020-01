Celebrare e ricordare Craxi è giusto perché è stato un grande statista che ha fatto tanto per questo paese e per il PSI. Oggi sentiamo la mancanza di un leader così importante e rimpiangiamo lui e una classe dirigente che aveva mille difetti, ma un grande pregio: sapeva far politica e aveva una visione sia nazionale che internazionale. Non è un’operazione nostalgia, il PSI oggi pronto a tornare protagonista e così celebra e ricorda Bettino Craxi, uomo e statista.