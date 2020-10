Uniti per per combattere il corona Virus e per far partire una Alleanza progressista necessaria per battere le destre nella prossime amministrative capitoline che si svolgeranno in primavera .

Il Partito Socialista di Roma, non può che accogliere con soddisfazione la volontà emersa, durante la seconda riunione del centrosinistra tenutasi ieri, di far partire immediatamente dei tavoli tematici, di preparare delle iniziative mirate su lavoro, diritto alla salute , beni comuni, diritto all’abitare e di aver confermato come strumento democratico e partecipativo per scegliere il nome del candidato le primarie di coalizione. Importante aver aperto alle associazioni, ai movimenti, alle organizzazioni, alle realtà territoriali . Siamo solo all’inizio di un grande processo collettivo e plurale di partecipazione e condivisione aperto alle tantissime esperienze civiche, associative sindacali e politiche per dare dare insieme un futuro a Roma .

Come nell’ultimo comunicato di Liberare Roma che condividiamo anche per PSI il giudizio sulla amministrazione Raggi è assolutamente negativo dopo quattro anni e mezzo di inefficienze e immobilismo. Riteniamo che sia importante avere come obiettivo dunque quello mandare a casa la sindaca Raggi ma nello stesso tempo battere le destre sempre più populiste sempre più negazioniste e sempre più pericolose. Facciamo vincere le ragioni della democrazia, dell’antifascismo, dell’uguaglianza, dei diritti sociali e della partecipazione. Non è più il tempo dei politicismi, della politica di corto respiro: è il tempo invece di una forte coalizione sociale che valorizzi anche le migliori esperienze di governo che già ci vedono protagonisti in quattro municipi.

Andrea Silvestrini

Segretario della Federazione Metropolitana di Roma