Anna Ascani: I docenti devono avere una carriera

La vice-ministra dell’Istruzione Anna Ascani al meeting di Rimini ha spiegato quella che dovrebbe essere la carriera del docente, ponendo l’attenzione sul collegamento che questo deve avere con le istituzioni locali e con il lavoro e il terzo settore, aprendo anche a una sorta di carriera per gli insegnanti: “Un insegnante che non vede una prospettiva di crescita è meno stimolato a fare di più e meglio. Deve esistere un percorso, devono esserci scelte che i docenti devono poter fare, una flessibilità per mettersi in gioco in più modi con una crescita che non sia solo la possibilità di fare il concorso per dirigente scolastico.”

Parole enigmatiche, che non si sposano benissimo al lavoro di docente, in quanto l’istruzione non è carriera, bensì un condurre gli studenti attraverso un percorso di crescita professionale, umana, emotiva e sociale. In pratica l’insegnante rende uomini, e per meglio dire, degli individui sociali, i propri discenti, tirando fuori competenze e conoscenze, sia didattiche che civiche, utili per il lavoro, il proseguimento degli studi e per il vivere comune. Tutto questo non può essere semplificato in una sorta di carriera per gradi come quella che può avere un impiegato di un qualsiasi ufficio pubblico.

Si insegna per creare cittadini, come direbbero Socrate, Rousseau e Kant, non per fare carriera, per farsi notare o altro. Forse di questi tempi il contatto tra il mondo della scuola e il ministero dell’istruzione è ancora più distante di quanto non lo sia stato in precedenza, ed è un vero peccato, qualcosa su cui si

dovrebbe riflettere per dare all’insegnamento una nuova linfa vitale, stabilizzando i precari storici, e offrendo alle famiglie italiane una istituzione su cui poter contare pienamente.

Christian Vannozzi