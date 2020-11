Come PSI Roma, riteniamo sbagliato lo sgombero eseguito ieri del Nuovo Cinema Palazzo di Roma. La Prefettura, con questo atto legalitario, peraltro con il silenzio assordante della Sindaca Raggi, ha sgombrato un luogo nel quale, in questi anni, si è praticata solidarietà, mutualismo, cultura, socialità.

Dove prima vi era degrado, si è recuperato uno spazio rivolto alla legalità effettiva e riconosciuta. La Regione Lazio, stava lavorando ad un piano di acquisizione del locale, per cederlo a coloro che lo hanno recuperato, nella migliore soluzione possibile per il quartiere e per l’intera città di Roma.

Il nuovo centrosinistra, che stiamo costruendo, deve vedere i patti di collaborazione, la riqualificazione urbana partecipata, la tutela degli spazio sociali come aspetti centrali del suo agire politico. Auspichiamo una celere soluzione che prosegua il piano intrapreso dalla Regione Lazio.

Così Antonino Martino, membro di Segreteria PSI Federazione Metropolitana di Roma.