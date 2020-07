Arisa col suo nuovo trio per “Ricominciare Ancora”

Mercoledì 29 luglio, alle ore 21:00, unica data a Roma per I Concerti nel Parco di Casa del Jazz, in viale di Porta Ardeatina, 55, Arisa in “Ricominciare Ancora” Live set 2020. Si ricomincia quindi da una bella canzone e da una bellissima voce, limpida e nello stesso calda e avvolgente, come quella di Arisa.

Anche nella formazione più minimale, Arisa, da vera fuoriclasse, riesce a dare il meglio di sé. Un concerto pieno di magia grazie anche al maestro Giuseppe Gioni Barbera, virtuoso del pianoforte, che con Arisa suona da sempre: sul palco creano un’alchimia speciale, le loro interpretazioni e gli arrangiamenti sono convincenti ed emozionanti, i loro scambi di opinioni divertenti e mai banali, i grandi successi di Arisa diventano così intimi e travolgenti allo stesso tempo.

Si tratta di un ricominciare a piccoli passi per ricongiungersi pian piano, attraverso ricordi e nuove suggestioni. Oltre a Gioni Barbera, il trio che accompagna Arisa è composto da Sandro Rosati al basso e Giulio Proietti alla batteria. Con questo spettacolo Arisa si propone di rielaborare, in maniera assolutamente personale, generi diversi in chiave pop, con l’idea di riprendere un discorso sospeso insieme al pubblico e farlo diventare eterno, come una fotografia, un ricordo indelebile che rimane, si ripete, sorprende.

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico ESTATE ROMANA 2020-2021-2022 e fa parte di ROMARAMA 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale.

La biglietteria a Casa del Jazz è aperta al pubblico dalle ore 18:30 fino a 40 minuti dopo l’inizio dello spettacolo. Prevendite Internet: ticketone e groupon.

Gli spettatori devono attenersi alle disposizioni del Protocollo Sanitario Conferenza Stato/Regioni – Emergenza Covid-19 del 22 maggio scorso per gli spettacoli dal vivo ed il cinema.

Redazione Avanti