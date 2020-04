Arriva “PAFF! BUM!”: musica e fumetti da ascoltare sul web

Continuano le iniziative online del mondo dei comics per aiutare gli appassionati a restare a casa senza perdere del tutto i contatti con il proprio media preferito.

In campo anche il PAFF! (Palazzo Arti Fumetto Friuli) di Pordenone, che ha sede nella prestigiosa Villa Galvani, che propone un nuovo programma radiofonico dedicato alle nuvole parlanti: “PAFF! BUM!”, che inizierà lunedì prossimo, 6 aprile, e sarà trasmesso dal PAFF! su Wideline, la web radio pordenonese che, grazie a Internet, ha ascoltatori in tutto il mondo.

Il programma, prende il titolo dall’omonima canzone di Lucio Dalla, del 1966, che sembra fatta apposta per diventare la sigla di un programma radio trasmesso, appunto, dal PAFF!.

Zellaby, artista pop e dj, presenterà il varietà musicale nel quale, assieme ai suoi ospiti (per il momento in collegamento telefonico, ma poi dal vivo al PAFF!) parlerà di fumetto, arti visive, cinema e soprattutto di rock’n’roll.

Il primo super ospite, per la puntata pilota di lunedì 6 aprile, sarà il fumettista pordenonese Emanuele Barison, conosciuto in Italia e all’estero per aver disegnato, tra gli altri, Lazarus Ledd, Topolino, Diabolik, Zagor e Tex.

Come succederà a tutti gli ospiti della trasmissione, Emanuele verrà intervistato da Zellaby e si cimenterà anche nell’inedita veste di dj presentando alcuni dei suoi dischi preferiti.

PAFF! BUM! andrà in onda ogni lunedì dalle 16:00 alle 17:00 su www.wideline.it e sarà ascoltabile allo stesso orario anche dall’applicazione “Wideline Radio” su smartphone.

Redazione Avanti