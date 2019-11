Art Forum Würth Capena, sostenibilità e integrazione

L’Art Forum Würth Capena è lieta di presentare l’esposizione dal titolo Attraverso l’immagine Autori-tratto fotografico che raccoglie più di 100 opere ispirate alla mostra attualmente in corso nella sua sede espositiva “Art Faces. Ritratti d’artista nella Collezione Würth. L’evento è il coronamento una serie di incontri di arteterapia che si sono svolti a cadenza settimanale all’Art Forum Würth Capena da febbraio 2019, per confrontarsi sul tema comune dell’identificazione del sé. Il progetto è stato realizzato dall’Art Forum Würth Capena in collaborazione con l’Associazione Hairam Onlus con Fondazione Terzo Pilastro Internazionale e il Collettivo Fare Cose.

La mostra allestita nella Sala Piramidale dell’Art Forum Würth sarà visitabile dal 21 al 28 novembre in orario di apertura.

Art Forum Würth inoltre aderisce alla XVIII Settimana della Cultura d’Impresa, manifestazione a carattere nazionale promossa da Confindustria e Unindustria dedicata quest’anno al tema “A Regola d’arte. L’Italia della Cultura d’impresa: inclusiva e sostenibile”. L’iniziativa vuole valorizzare le identità delle imprese e l’importanza del legame tra queste ed il territorio nel quale operano. L’inclusione che è uno dei temi dell’edizione di quest’anno della Settimana della Cultura d’Impresa è al centro del progetto dell’Art Forum Würth di Capena. Infatti venerdì 22 novembre presso la sua sede, propone una giornata aperta al pubblico, dalle 10 alle 17, dal titolo “Arte in Würth per la sostenibilità e l’integrazione”.