ASPETTANDO ROUSSEAU

In attesa della decisione dei 5 Stelle che ieri sera hanno deciso di sospendere la votazione degli iscritti sul sostegno o meno da parte del Movimento al governo Draghi, il presidente del consiglio incaricato continua il giro di consultazioni con enti locali, parti sociali e Confindustria. Per i 5 Stelle la giornata di ieri è stata particolarmente complicata e si è conclusa con lo stop imposto da Grillo del voto sulla piattaforma Rousseau per evitare risultati non graditi. Il voto sul governo era infatti previsto dalle ore 13.00 di oggi. “I nuovi orari di inizio e termine votazione saranno successivamente comunicati” afferma il capo politico M5S Vito Crimi in un post sul blog delle Stelle. Insomma un ulteriore colpo di scena sulla sorte del governo Draghi che costringe Grillo a rinviare il voto degli iscritti su Rousseau per evitare una spaccatura che può essere fatale ai Cinquestelle. Iscritti in subbuglio. Intanto Grillo giustifica la sospensione del voto con la richiesta di un super ministero per la transazione ecologica.

Oggi il premier ha incontrato oggi a Montecitorio, enti locali e forze sociali per capire da chi è sul campo le reali emergenze del Paese. Un giro di consultazioni che dovrebbe aiutare Draghi a completare il quadro programmatico.

Per Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni, “è stata un’occasione di incontro che non era né dovuta e né scontata, anzi introduce un metodo innovativo perché poche volte sia successo che un premier chieda un confronto con le rappresentanze degli Enti locali, per noi è importante”. “Abbiamo chiesto un incontro urgente come conferenza delle Regioni e delle province autonome perché non eravamo riusciti ad incontrare il premier Giuseppe Conte. Serve la più concertata e condivisa collaborazione”, anche perché “nessun governo senza la compartecipazione degli enti locali può riuscire a mettere a terra in pochi anni oltre 200 miliardi di euro”. Antonio Decaro, presidente dell’Anci, ha parlato di un “riconoscimento del ruolo di sentinelle del territorio che svolgono i sindaci”, “abbiamo voluto dare spunti per traghettare il Paese verso la ripresa”.

In mattinata Draghi ha incontrato anche l’Abi: “Abbiamo manifestato al presidente Draghi – ha detto il presidente Abi Antonio Patuelli – il nostro sostegno per la ripresa. Le banche sono impegnate e preoccupate per i rischi conseguenti alla pandemia per le imprese e conseguentemente le banche stesse”. “I provvedimenti di questo anno a sostegno dell’economia produttiva abbiamo chiesto che non vengano interrotti anzitempo, che abbiano una durata più lunga della pandemia e quando sarà finalmente conclusa che vengano ridotti gradualmente senza immediatezza – ha aggiunto – senza integralismi e automatismi perché occorre dare tempo alle imprese in una situazione di ritrovata normalità per riprendere a lavorare in maniera ordinaria e riprendere a pagare con gradualità i debiti contratti nella pandemia”.

Sostegno a Draghi è arrivato anche dal Confindustria: “Abbiamo espresso il nostro più convinto sostegno all’azione” di Draghi e “la viva speranza che il consenso sia ampio e solido. C’è davvero molto da fare e bisogna farlo presto e bene. Confindustria non intende alimentare in alcun modo indiscrezioni su che cosa il presidente Draghi intenda fare, non solo per l’assoluto rispetto che portiamo al presidente incaricato ma perché siamo convinti che il programma del presidente dovrà essere reso pubblico quando sarà lui ad illustrarlo al Parlamento” ha detto il presidente Carlo Bonomi

Altro incontro è stato quello con i sindacati che hanno espresso al presidente incaricato “tutta la disponibilità attraverso un rapporto concertativo, di dare un contributo al nuovo Governo”, ha detto la leader della Cisl, Annamaria Furlan, dopo aver partecipato con Cgil e Uil alle consultazioni. Mario Draghi ha aggiunto Furlan “si è mostrato assolutamente interessato all’ascolto delle priorità che abbiamo proposto” e sul fatto che “l’ascolto, il lavorare insieme sia, la straordinaria possibilità che possiamo offrire a questo Paese”.