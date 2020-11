Autostrade, il giustizialismo non paga

Dopo due giorni di ribassi, il titolo continua a perdere terreno e oggi, in una seduta intonata al rialzo, cade sul fondo del paniere principale di Piazza Affari con un tonfo del 4% toccando 14,29 euro. A pesare è sempre la notizia relativa all’arresto di ex tre dirigenti della controllata Autostrade (incluso l’ex AD Giovanni Castellucci) e alle misure interdittive scattate contro tre attuali dirigenti, sempre di Autostrade. Gli ultimi risvolti nelle indagini hanno fatto emergere nel processo di vendita di Aspi il rischio danni. Giustamente, secondo un articolo de ‘Il Corriere della Sera’, il vero tema sull’operazione è il rischio risarcimento danni per chi acquisisce Aspi. Gli atti delle indagini potrebbero prefigurare l’ipotesi del grave inadempimento nella gestione di Aspi che porterebbe alla revoca della concessione. Per quanto ovvio, il rischio per Cdp potrebbe essere che lo sconto sul prezzo per non concedere la manleva un domani non sia sufficiente a coprire gli eventuali danni (sconto indicato in circa 1 miliardo per gli advisors). Anche il Sole 24 Ore avanza l’ipotesi che Cdp, a valle degli sviluppi giudiziari, avrebbe avviato una profonda riflessione sul tema della manleva e potrebbe quindi richiedere uno sconto significativo o un pacchetto esteso di garanzie. Le indagini hanno dimostrato una manchevolezza sulle manutenzioni e nei palazzi romani si tornerebbe a parlare di commissariamento di Aspi, seppure legalmente il commissariamento non sarebbe semplice da applicare.

Dunque, il giustizialismo del M5S non paga. Probabilmente è stato un errore affidare la gestione delle autostrade a dei privati dopo che furono costruiti con i fondi pubblici.

Inoltre, non si comprende perché il ponte ‘Morandi’ sia stato ricostruito a Genova con i fondi pubblici se il danno fu causato da negligenza ed imperizia nella manutenzione che spettava all’Aspi.

I due governi Conte, su motivazioni giustizialiste, hanno voluto una soluzione che per Atlantia, anzichè essere penalizzante diventa premiante. In realtà verrebbe penalizzata tutta la finanza pubblica che si assumerebbe oneri e costi emergenti dalle mancate manutenzioni. Insomma il rischio che corre la Cassa Depositi e Prestiti è che dovrà ricostruire a proprie spese tutti i viadotti e ponti delle autostrade italiane dopo aver acquistato Atlantia: un vero affare per i Benetton, non certo per gli italiani.

Salvatore Rondello