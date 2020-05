Avanti!, Maraio: “Piena fiducia nel Direttore responsabile Mauro Del Bue”

Avanti!, Silvestrini nuovo direttore editoriale. Affiancherà il Direttore responsabile Del Bue e contribuirà al rilancio dell’unica testata del Psi

Per chiarire le solite strumentalizzazioni sterili e gli equivoci creati ad arte per le nomine effettuate in seno alla segreteria di ieri sera, intendo innanzitutto ribadire piena fiducia e massima stima verso il compagno Mauro Del Bue, come già da me ampiamente precisato in ogni occasione, che abbiamo confermato direttore responsabile dell’Avanti online, peraltro rimasta l’unica testata di proprietà del Psi.

Andrea Silvestrini assume il ruolo di direttore editoriale, figura prevista in qualsiasi testata giornalistica, per rafforzare e rilanciare il nostro giornale, in piena sintonia con Mauro Del Bue.

A Mauro, Andrea e ai redattori dell’Avanti online i nostri migliori auguri di buon lavoro e la conferma totale della piena disponibilità di tutti.

Enzo Maraio