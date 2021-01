BAmbulatorio: l’emergenza spiegata a due bambini-burattini

A cosa servono i burattini? A niente. Con la cultura non si mangia, figuriamoci con i burattini. Eppure, ne “Il Vento”, titolo della seconda puntata di BAmbulatorio, un pediatra dialoga con loro in un ambulatorio surreale, li ascolta e a volte impara, così come si impara dai bambini il valore del tempo perso, da cui nasce il gioco, e della noia, da cui nasce l’idea e la creatività respira. In questo clima dire cose importanti è più leggero e divertente.

“Il Vento” andrà in onda in prima assoluta in streaming questo pomeriggio alle ore 16:00, in visione gratuita, sui canali social del Teatro Villa Pamphilj.

“BAmbulatorio” è l’esclusivo format per piccoli e grandi creato da Andrea Satta e Andrea Calabretta, prodotto dal Teatro Villa Pamphilj, direzione artistica di Veronica Olmi, burattini, pupazzi e oggetti dalla collezione Teatro Verde, in scena ogni sabato, per dieci appuntamenti. L’appuntamento rientra in #Romarama, il programma culturale promosso da Roma Capitale.

Dieci storie per piccoli e grandi, in compagnia di Andrea Satta (pediatra, ma anche cantante dei Têtes de Bois) e i pupazzi e i burattini di Andrea Calabretta (attore burattinaio della Compagnia Teatro Verde) per parlare, con una buona dose di coraggio e ironia, di divieti necessari per contrastare la diffusione di un virus e dare preziosi consigli e spunti di riflessione in questi giorni di emergenza sanitaria.

In questa puntata due bambini parlano del vento e delle assurde ipotesi per cui esso si forma. Andrea, il pediatra cantante, viene messo in crisi dai due che gli ricordano come il vento sia da una parte un aiuto e dall’altra un ostacolo per la diffusione del virus. Insomma, una realtà complessa da risolvere col buon senso.

«Un pediatra, Andrea, nel suo BAmbulatorio, a fine di una lunga e faticosa giornata di lavoro – spiega Andrea Satta, anticipando la trama -, si trova tempestato dalle domande di due bambini-burattini sull’incredibile situazione che stiamo vivendo e sulla difficoltà di poter vivere secondo le idee e i valori che da sempre riteniamo imprescindibili: la convivialità, le relazioni, il gruppo, la vicinanza. Andrea si accorge di quanto sia difficile per un adulto porsi di fronte alle contraddizioni che l’ingenuità spietata dei due bambini mettono in risalto. Per scoprire, alla fine, che nelle domande c’era già, nascosta, la risposta. Allora forse questo è il compito dell’adulto: ascoltare e guardarsi dentro, semplificare senza perdere il senso della complessità. Senza dimenticare di porsi domande».

«I burattini sono talmente finti da essere veri. In un periodo così incredibile, per essere credibili occorrono personaggi incredibili – aggiunge Andrea Calabretta -. Per descrivere una realtà difficile la finzione è l’arma migliore. per raccontare con semplicità una situazione complessa cosa di meglio un pediatra che è un po’ burattino e di burattini che sono un po’ pediatri».