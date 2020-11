Bar, il rispetto delle regole aumenta il rischio contagi

La chiusura dei bar e dei ristoranti deve avvenire alle ore 18.00, così cita il DPCM. Nessuno ha pensato che il tempo dell’aperitivo, che veniva diluito dalle cinque alle nove, ora è concentrato dalle cinque alla sei del pomeriggio, creando un maggiore affollamento nei bar. Bar che, vista l’ora pomeridiana, vedono la presenza anche di mamme con bambini schiamazzanti che giocano come è comprensibile che sia.

Quindi, vediamo un po’: prima del DPCM dalle quattro alle sei gli avventori erano pochi e quei pochi vedevano tranquille signore parlare, e prendere un tè, affettuose con i propri figli, vigili che non toccassero nulla. Mentre dalle sei di pomeriggio in poi, con calma, iniziavano ad arrivare gli amanti dello spritz, i quali si alternavano ai tavoli fino ad ora di cena. I locali erano pieni, o quasi, ma non c’era affollamento, e non c’era nemmeno il timore di perdere il posto, quindi nessuno faceva la fila per accaparrarsi il primo tavolo libero!

La prima conseguenza che notiamo, a parte l’oggettivo affollamento, è la scarsità di

igienizzazione, in quanto il personale addetto, lo stesso che serve ai tavoli, dà una pulita veloce con lo straccio per riposizionare zucchero, tovaglioli e l’immancabile posacenere, pronto ad annotare le ordinazioni dei nuovi clienti, nel frattempo, già accomodati, spesso, rumorosamente.

Mi chiedo a cosa serve chiudere i bar alle 18.00 quando poi non c’è nemmeno il tempo per disinfettare tavoli e sedie tra un cliente e l’altro.

Mi rendo conto che è complicato capire questi dinamismi dettati dalla buvette del Parlamento, dove tutto è ovattato, o almeno dovrebbe esserlo. La soluzione del dilemma, però, è a portata di mano e non costa nulla: sarebbe sufficiente ascoltare le forze dell’ordine che sostano fuori dai bar con il cronometro in mano perché venga rispettato l’orario di chiusura e farsi raccontare quello che vedono dal vivo, e non chiedere solo se il tempo di chiusura sia stato rispettato per riempire inutili fogli statistici.

Per quanto riguarda i ristoranti è esattamente l’opposto, chi volete che vada a cena alle cinque del pomeriggio?! Non è assolutamente pensabile che gli avventori della sera possano decidere di cambiare abitudini e incontrasi a pranzo, magari durante la settimana per rimpatriate con gli amici, o solo per portare a pranzo fuori la famiglia come fosse sempre domenica.

Anzi, dirò di più, stabilire l’orario di chiusura dei ristoranti alle sei di sera è addirittura una presa in giro per la categoria dei ristoratori, un’offesa alla loro intelligenza, come gli si volesse far credere che, volendo, possono servire i clienti fino alle ore 18.00…e chi caspita va a pranzo in Italia alle cinque del pomeriggio?!