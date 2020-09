Bari. Il Bifest 2020, un festival radicalmente reinventato

L’edizione 2020 del Bif&st, Bari International Film Festival, si è svolta dal 22 al 30 agosto in aree all’aperto della città. La Fondazione Apulia Film Commission ha organizzato l’evento insieme al direttore artistico Felice Laudadio.

Il presidente della Regione Michele Emiliano ha dichiarato: “Dal 22 al 30 agosto torna il Bif&st, la più importante manifestazione cinematografica della Regione Puglia. Non potevamo fare a meno di insistere su questo festival che ha dato tanto lustro al cinema pugliese e che costituisce il grande impegno di Apulia Film Commission. Anche quest’anno, nonostante l’epidemia di Covid e le tante difficoltà, non abbiamo voluto mancare l’appuntamento. Ecco perché sosterremo la grande opera di Felice Laudadio che consentirà alla Puglia intera e in particolare alla città di Bari, di continuare a sperare nel futuro confermandosi la città del cinema più importante del sud Italia. Saranno predisposte tutte le misure indispensabili per garantire la sicurezza del pubblico, degli artisti, degli operatori. È anche per questo che ho chiesto al prof. Pier Luigi Lopalco, responsabile del coordinamento epidemiologico della Regione, di sovrintendere all’applicazione delle normative sanitarie per un sereno svolgimento della manifestazione che per ovvie ragioni dovrà svolgersi in arene a cielo aperto”.

Il direttore artistico Felice Laudadio ha aggiunto: “Il Bif&st 2020 sarà un festival radicalmente e razionalmente re-inventato nel rispetto delle sue più che consolidate caratteristiche di festival urbano, svoltosi sempre nel cuore stesso della città di Bari. Requisito pienamente corroborato, soprattutto per rispetto verso i nostri ospiti e il nostro pubblico che in città e in regione s’affida alla forte attrattiva culturale e spettacolare del marchio Bif&st”.

Dunque, con l’utilizzo di spazi all’aperto, si è potuto realizzare il programma del festival che era già stato completato a marzo scorso, quando si fu costretti a rinviarlo ad altre date. Nel frattempo molti film selezionati sono migrati sulle piattaforme o prenotati da altri importanti festival. La preparazione e la nuova selezione hanno comunque dato vita ad una manifestazione all’altezza delle precedenti, anche se inevitabilmente con un numero di film inferiore potendo proiettare all’aperto solo in ore serali senza deludere il numeroso pubblico presente.

Tra le tante attività anche la presentazione del libro di Lino Capolicchio “D’amore non si muore” già recensito anche sulle pagine di questo giornale.

A Massimo Cantini Parrini, il costumista, è stato conferito il Premio Piero Tosi consegnato dal direttore generale del Centro Sperimentale di Cinematografia, Monica Cipriani. Il costumista Cantini Parrini ha dichiarato: “Per i costumi di ‘Pinocchio’ mi sono ispirato a diversi pezzi della mia collezione che ho iniziato tanti anni fa. E adesso sono contento che le mie creazioni si possano ammirare in una mostra, consentendo al pubblico di mettere a confronto realtà e finzione”.

Il Premio Franco Cristaldi per il miglior produttore è stato assegnato quest’anno a Paolo Del Brocco e Matteo Garrone. Nel ritirare il premio dalle mani del Direttore Generale di Apulia Film Commission Antonio Parente, Del Brocco ha detto: “Quando Garrone mi parlò per la prima volta del film che sognava da sempre di fare, mi ci fece entrare dentro solo con le sue parole”. Matteo Garrone, in collegamento telefonicamente con Fabio Ferzetti ha detto: “Penso di essere stato uno dei tanti bambini che è entrato in empatia con Pinocchio, perché lui rifugge sacrifici e obblighi e cede facilmente alle tentazioni. Da quando sono diventato padre, però, mi è scattata la simpatia anche per Geppetto!”. Annunciando l’imminente ritorno sugli schermi di “Gomorra” in una nuova edizione approntata dal regista, Paolo Del Brocco ha voluto anche comunicare a Matteo Garrone che RaiCinema, con l’occasione, ha deciso di cedergli una quota dei diritti del film che, a suo tempo, non lo aveva visto produttore.

Dopo un veloce avvicendamento sul palco, è arrivato il momento più atteso della 11° edizione del Bif&st: introdotto dal direttore Felice Laudadio, ha fatto la sua apparizione sul palco Roberto Benigni, accompagnato dal critico e regista David Grieco.

Il comico ha salutato il pubblico in barese ed ha subito dichiarato il suo amore per Bari e per la Puglia, rivolgendosi al Sindaco Decaro presente in platea ha detto: “Voglio venire a vivere qui, mi può trovare una casa?”. Dal Sindaco, a sua volta, un dono per Benigni: un’ampolla con la manna di San Nicola.

Dopo la consegna del Premio Alberto Sordi per la sua interpretazione di Geppetto nel film di Garrone, Benigni si è sottoposto alle domande di David Grieco cui lo lega un’amicizia dai tempi di “Il minestrone” di Sergio Citti. Così è iniziato un vero e proprio show nel quale Benigni, che si è alzato a più riprese dalla sua poltrona per avvicinarsi al pubblico, si è lasciato andare a ricordi fin dall’infanzia (“Provengo da una famiglia poverissima ma aristocratica. Mio padre fu tenuto prigioniero in un campo di lavoro in Germania e quando tornò a casa a piedi, pesava appena 42 chili”) fino, appunto, alla sua interpretazione di “Pinocchio” (“Un personaggio che era nel mio destino, sia Fellini che mia madre mi chiamavano Pinocchietto, peccato non poter vedere un Pinocchio di Fellini”). Tra le cose dette da Benigni: “Credo di essere l’unico attore al mondo ad avere interpretato sia Pinocchio che Geppetto, un ruolo che mi aveva già proposto Francis Ford Coppola”. All’autore di “Il Padrino” e “Apocalypse Now” è legato uno dei tanti aneddoti di Benigni che hanno impreziosito l’incontro: “Quando mi trovavo negli Stati Uniti per promuovere ‘La vita è bella’, andai a trovare il mio amico Tom Waits con il quale avevo interpretato ‘Daunbailó’: viveva in un posto sperduto in una specie di stamberga dove ci pioveva dentro, un vero maledetto. Qui mi raggiunse una telefonata con l’invito a cena da parte di Robin Williams, in cui ci sarebbero stati due o tre amici suoi: da lì a breve mi sarei trovato in una villa hollywoodiana seduto a tavola con Williams, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg e Robert De Niro, altro che la casa di Tom Waits! Coppola parlava solo in napoletano, anzi parlava attraverso le canzoni napoletane. Fu in quell’occasione che mi disse che stava preparando un film su Pinocchio e che mi avrebbe voluto nel ruolo di Geppetto. In seguito, ci siamo incontrati altre due o tre volte finché non è fallita la sua casa di produzione, la Zoetrope, e lui ha dovuto abbandonare il progetto. Un’altra volta, sempre Robin Williams mi telefonò per dirmi che Liz Taylor voleva assolutamente incontrarmi perché lui e suo marito Rod Steiger avevano amato molto ‘La vita è bella’. Quando ci vediamo, a un certo punto Steiger mi prende sotto braccio e mi dice se potevo far lavorare sua moglie. Liz Taylor. Ma vi rendete conto?”.

Sulla sua esperienza con Woody Allen: “Sono rimasto stupito dallo spazio che mi ha dedicato nella sua autobiografia. Solo che, nel libro, lui dice di avermi regalato una copia del Satyricon invece era del Decamerone, in cui c’è una novella con due personaggi che avremmo potuto interpretare insieme”.

Sulla moglie, Nicoletta Braschi: “Tutto quello che ho fatto di bello lo devo a lei. Adesso mi piacerebbe scrivere e dirigere una commedia da interpretare insieme dopo 15 anni dall’ultima volta In ‘La tigre e le neve’, sto pensando a qualcosa che possa essere adatto a persone della nostra età”.

Sull’amato Dante Alighieri: “Ha inventato il cinema, leggendo la Divina Commedia ci si rende conto che nei versi ci sono già il posizionamento della macchina da presa, il montaggio alternato, persino i droni…”

Il Premio Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence è stato consegnato a Roberto Benigni dalla Presidente del Bif&st, Margarethe Von Trotta. Benigni ha ancora scherzato: “Con lei parliamo sempre in tedesco, la lingua più bella per la poesia e la tortura”.

Subito dopo è arrivata la standing ovation del pubblico con un lungo applauso che lo ha inseguito fin quando ha rindossato la sua mascherina ed è salito nell’automobile che lo ha riportato subito a Roma.

