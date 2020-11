Barolo Città Italiana del Vino, patria del celebre rosso docg

E’ Barolo la Città Italiana del Vino 2021. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato sabato scorso, 7 novembre, al piccolo Comune piemontese in provincia di Cuneo, inserito anche tra i patrimoni dell’umanità con la langa del Barolo.

Insieme a Barolo, gareggiavano i Comuni di Bianco (Reggio Calabria), Duino Aurisina (Trieste), Montepulciano (Siena), Montespertoli (Firenze), Taurasi (Avellino) e Tollo (Chieti). A Duino Aurisina e a Montepulciano, la commissione ha riconosciuto una menzione speciale per la validità del progetto culturale che sostenuto le rispettive candidature.

Il programma delle manifestazioni, che sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito internet ufficiale, prevede, ovviamente se la situazione sanitaria lo consentirà, grandi degustazioni di Barolo, uno dei vini rossi italiani più famosi nel mondo.

In calendario anche 24 grandi appuntamenti tra cui, per i temi della memoria e della comunità, la Hall of Fame, cioè la cerimonia d’ingresso nel Museo del Vino delle grandi personalità del vino italiano. Previsti anche gemellaggi internazionali tra realtà museali e territori del vino; iniziative di avvicinamento tra campagne e città; la Convention d’autunno delle Città del Vino; mostre di arte contemporanea in alcune cantine del Barolo, in collaborazione con Artissima, la principale fiera italiana di settore; lectio magistralis, installazioni artistiche e tanto altro ancora.

Il programma è stato sviluppato dal Comune di Barolo in collaborazione con la Barolo&Castle Foundation, che è anche il braccio esecutivo del calendario di appuntamenti della Città Italiana del Vino 2021. Il tutto con il patrocinio del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e il sostegno della Regione Piemonte.

«Siamo molto contenti che sia stato premiato il nostro dossier e lo sforzo di coinvolgimento del territorio e delle istituzioni locali e regionali, che ci supporteranno nel programma di appuntamenti ed eventi previsti per il 2021 – ha dichiarato Renata Bianco, sindaco di Barolo -. Il 2020 è stato un anno molto difficile e crediamo che questa iniziativa sia un forte messaggio di speranza e ripartenza».

«Questo concorso tra i Comuni a vocazione vitivinicola ed enoturistica intende mettere in risalto l’influenza della cultura del vino nella società, nel paesaggio, nella cultura e nell’economia locale – sottolinea Floriano Zambon, presidente di Città del Vino -. E’ un’occasione per promuovere anche modelli virtuosi di gestione del territorio e valori culturali e di sostenibilità che da sempre contraddistinguono la nostra associazione. Insignire Barolo del titolo di Città Italiana del Vino 2021 è un riconoscimento del lavoro e dell’impegno di un Comune che ha saputo valorizzare in questi anni il legame del territorio con il vino e l’enoturismo, al centro di un’area, le Langhe, che è anche Patrimonio Unesco».

«Il tema di fondo della candidatura è un grande viaggio tra tradizione e modernità, che racchiude l’anima stessa del Barolo, un vino dalla storia antica che ha saputo rinnovarsi e aprirsi al mondo – spiega Tiziano Gaia, referente della Fondazione Barolo&Castle e del comitato tecnico scientifico del WiMu Museo del Vino -. Sarà una sorta di viaggio nel tempo attraverso riti e feste tradizionali, stagionalità e recupero della memoria dei personaggi che hanno fatto la storia del vino. In questo lavoro di ricerca e approfondimento saremo accompagnati da antropologi e storici, ma non mancheranno i tributi ai grandi scrittori del territorio, Pavese e Fenoglio su tutti, intorno ai quali costruire un percorso di valorizzazione dei luoghi raccontati nelle loro opere, nelle quali il vino e la cultura contadina avevano un’importanza centrale».

Antonio Salvatore Sassu