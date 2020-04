Bella da morire: la violenza sulle donne vista in modo trasversale

Femminicidi od omicidi? Uomini che uccidono le donne e donne che uccidono gli uomini. Una visione paritaria e trasversale sul tema della violenza sulle donne quella offerta dalla fiction con Cristiana Capotondi “Bella da morire”. Una questione di genere umano, più che di genere femminile. Assassini per gelosia o per tradimento, che coinvolgono tutte le fasce d’età: dai più piccoli, ai più giovani, agli adulti; uomini e donne indifferentemente. E tutti i ceti sociali, più ricchi ed agiati e gente più semplice. Omicidi che nascono sul luogo di lavoro o tra le mura domestiche. Per vendetta o per ricerca di riscatto. Vicende che sono tragedie che segnano per sempre chiunque e che stravolgono la vita dei protagonisti, anche loro malgrado. Vittime che diventano carnefici e viceversa. Anche alla ricerca di una vita nuova. Non c’è giudizio, piuttosto si ricerca la verità, con ostinazione e determinazione, ma senza dimenticare sensibilità e comprensione.

Eva Cantini (Cristiana Capotondi) è una poliziotta molto decisa, dai modi a volte un po’ bruschi ed irruenti, ma molto seria e professionale nello svolgere il suo lavoro: un compito che intende portare avanti sino in fondo, sino alla fine, seguendo il suo istinto, anche andando controcorrente o infrangendo qualche piccola regola e schema. Si dedica totalmente con passione al suo mestiere, perché crede fermamente in ciò che fa. Perciò prende a cuore la denuncia della scomparsa di una giovane ragazza, Gioia (Giulia Arena), da parte del padre Claudio Scuderi (Paolo Sassanelli). Subito ne intravede un femminicidio e per lei diventa una questione di principio portare avanti il caso fino a risolverlo: scoprire il colpevole è la sua missione per ridare giustizia a Gioia e restituirle la ‘sua libertà’, come la intende lei. Non è tanto una questione sessista o di difesa dei diritti delle donne, di femminismo, o di presa di parte, quanto una reazione che le nasce spontanea perché lei conosce perfettamente tale ambito: ne ha visti tanti, ha toccato con mano quali possono essere le conseguenze e provato la portata devastante che può raggiungere. In questo, però, si lascerà anche un po’ condizionare ed influenzare, anche se non perderà mai di vista l’obiettivo della verità.

Nei confronti delle donne, come della sorella di Gioia ad esempio, usa quasi compassione più che con gli uomini, ma la sua arma vincente sarà l’ossessione per il mestiere, per il caso e per i femminicidi in particolare. Qui non interessa tanto chi è la vittima e chi il colpevole, quanto vedere come si indaga la problematica della violenza sulle donne. In fondo non ci sono né vincitori né vinti, poiché tutti ne escono in qualche maniera provati e colpiti, coinvolti; ma anche cambiati. Spesso la parte ‘crime’ la fa più da padrona infatti, dando un’accelerata alla fiction. Per quanto il tema sia trattato in maniera anche non esasperata, la serie risulta avvincente per il pathos che Cristiana Capotondi sa dare al suo personaggio, che trascina gli altri; per l’intensità con cui seguono gli altri protagonisti (come Elena Radonicich nei panni della sorella di Gioia, o di Matteo Martari in quelli del collega di Eva, Marco Corvi). Questo segna il successo di “Bella da morire”, che ha registrato sempre tra il 19 e il 20% di share: di buon auspicio per una seconda probabile stagione, anche visto il finale lasciato un po’ aperto, proprio sul futuro delle condizioni di Sofia, la sorella di Gioia; oltre al fatto del coronamento di una storia d’amore duratura tra Eva e Marco.

Il fatto che, sullo sfondo di tanta violenza atroce e di uccisioni a sfondo sessuale, possa innestarsi e sorgere, nascere del romanticismo di un sentimento vero d’amore, la dice lunga sul modo di affrontare la questione femminicidi.

Non c’è una presa di posizione né a prescindere, né tutta schierata da una parte, a favore delle donne, portando avanti un atteggiamento di condanna nei confronti degli uomini, a difesa delle donne, viste come vittime. Infatti la sorpresa viene proprio da Sofia Scuderi, sorella di Gioia; è lei ad affermare: “è proprio questo il problema, non voglio essere una vittima”. Infatti anche lei si fa credere vittima di una violenza da parte del marito Paolo, che prima tentò di abusare della sorella Gioia per poi ucciderla quando lei si rifiutò. Perciò lei si è vendicata uccidendolo a sua volta. Eppure ha recitato la parte della vittima, perché spesso i carnefici si celano dietro volti innocenti ed affidabili. Eppure Paolo era l’unico uomo che abbia mai amato. Donne che dipendono dagli uomini e uomini che dipendono dalle donne.

Come Marco, che anche lui ha un segreto oscuro alle sue spalle, nel suo passato, che cela, prima di confidarlo ad Eva. Anche lui è un uomo violento e possessivo, geloso delle donne che ama, di cui si innamora e che pretende tutte per sé, ed è arrivato persino a uccidere temendo di essere stato tradito, offesa che non può sopportare né tollerare. Il solo pensiero di essere abbandonato lo manda nel panico e in ansia e gli fa montare la collera. Eppure sta cercando la sua resurrezione, in un gruppo di ascolto, in cui si è aperto e con cui sta lavorando su se stesso e su questo aspetto del suo carattere patologico ed ossessivo.

Quindi non c’è maschilismo e brutalità a priori. Come non c’è giudizio. Tanto che anche Eva sbaglierà, lasciandosi tropo trasportare e facendosi prendere la mano, incolpando senza troppe prove, quasi a prescindere, l’agente di un’agenzia pubblicitaria con cui Gioia aveva una relazione: Graziano Silvetti (Denis Fasolo). Lei era un’aspirante showgirl ed è quasi scontato vederne una ragazza facile, di facili costumi e facile preda di espedienti poco nobili per arrivare a un facile e rapido successo: vendere il proprio corpo al miglior offerente. Insomma la vittima di violenza o di femminicidio è una poco di buono, che se l’è cercata. Eppure non sempre è così. Per Eva non c’è dubbio che la credibilità e la dignità di Gioia vanno difese: era la più dolce e bella del paese. Dall’altro lato vediamo che le sue accuse dirette, rivolte a senso unico a Graziano, si riveleranno troppo affrettate ed errate, a significare che non tutti coloro che lavorano nello spettacolo, nella moda o in certi ambiti sono sciacalli insensibili pronti ad affrontarsi delle debolezze altrui solo per profitto, per poi abbandonare le vittime quando non servono più. Graziano aveva un sincero affetto e rispetto per Gioia, scoprirà infatti Eva. E pagherà anche il suo conto, finendo in prigione (dove verrà picchiato, perché i carcerati paradossalmente non perdonano chi alza le mani su una donna). Quindi vediamo sfatati molti tabù sulla violenza sulle donne.

Non ultimo proprio il fatto che siano le donne stesse ad essere la ragione e il fattore scatenanti dell’abuso, dell’atto di violenza, con la loro fragilità, con la loro vulnerabilità e con il loro atteggiamento provocante nei confronti dell’uomo: la carne è debole si sa. È il caso di Rachele, la sorella di Eva, che lei ha raggiunto per aiutarla a crescere il figlio che ha a carico e a rimettere ordine nella sua vita; proprio come fa nel suo lavoro. Anche Rachele le confesserà di essere stata vittima di una violenza da giovane, da cui è nato il figlio, ma di essersi sempre vergognata a parlarne per la paura di essere criticata. Già, il peso del giudizio, il senso di colpa, il colpevolizzarsi e accusarsi da parte delle donne di non essere state in grado di ribellarsi alla violenza. Il pregiudizio, le critiche, le accuse della gente, la propria immagine rovinata agli occhi degli altri, sono spesso troppo grandi da sopportare per chi ha subito violenza. Quasi tra le lacrime, Eva aiuta Rachele a ricordare tutto, a rielaborare, a far ri-emergere dal suo inconscio o sub-conscio, dove aveva voluto rimuovere tutto, quell’episodio per superarlo. Già, rielaborare è l’unica cura per uscirne, da quel dolore fisico e morale, che è soprattutto un malessere psicologico profondo. Alla fine la sorella crollerà sotto il peso dello stress mentale, dei suoi stessi sensi di colpa, per confessare: “non ce l’ho fatta a oppormi”, quasi chiedendo scusa, perdono e pietà per questo, per questa ‘mancanza’. Spesso vittime giovani, violenze che nascono per l’ebrezza di una serata o di una bravata, quasi un errore che si pagherà caro. Eppure che aiutano a crescere. Anche se spesso possono provocare la separazione da cari, amici, parenti, dai genitori stessi: come Rachele che non si parlava più da anni col padre.

Dunque gelosie e tradimenti che sono alla base della violenza, ma anche abusi tra giovani, adolescenti, di gioventù, quando ci si lascia trasportare troppo dalla passione e dall’attrazione fisica. Quando il desiderio è troppo forte è sempre rischioso. Anche all’interno di una famiglia apparentemente normale, sono atteggiamenti che poi i figli, i più piccoli riprendono, seguono ed apprendono. Come accade tra la figlia di Sofia e Paolo e il figlio di Rachele. Anche i più piccoli diventano improvvisamente violenti, perché hanno visto a casa questo atteggiamento di prevaricazione, di possedimento. Eppure la denuncia diventa la cosa più difficile, spesso si preferisce tacere, occultare, l’omertà; è quello che emerge tra Rachele e il padre: lei non si è sentita difesa da lui, perché non ha denunciato; ma lui ha preferito non farlo per non far girare strane voci sul conto della figlia.

Spesso è la propria dignità che è in ballo e la rispettabilità personale che si vuole difendere. Come fa Sofia. Sfrutta gli insegnamenti di caccia da piccola del padre per cercare di farsi rispettare in quanto donna e persona, anche adottando la stessa prepotenza degli e sugli uomini. Più che vendetta per lei è un riscatto, la sua rivincita, perché non vuole essere una debole, una vittima, una remissiva.

La stessa brutalità che vediamo applicata sui corpi delle vittime di femminicidi, spesso narcotizzate e poi abusate fino allo stremo, i cui segni e lividi sono evidenti e che non risparmiano né la delicatezza, né la femminilità, né il fascino delle donne, neppure laddove incinte. Questo ben lo si vede tramite la giovane medico legale, che (vivi)seziona i corpi ascoltando musica, Anita Mancuso (Margherita Laterza). Eppure anche lei, così dedita ai cadaveri, è estremamente romantica e sogna il grande amore. Dunque non c’è sentimento, anche come l’amore, che possa essere distante persino da un ambito come quello di un obitorio, di morte, di omicidi, di femminicidi o addirittura di violenza sessuale. Non sono due poli opposti agli antipodi, ma due facce della stessa medaglia quasi: di un sentimento che può essere deviato, malato, perverso, se veicolato e indirizzato male, oppure fonte di un calore umano infinito se supportato dal giusto equilibrio.

La mente dei carnefici non è malata, ma la loro spesso è una lucida follia che sorge dalla sofferenza più atroce, dal dolore più vero, da troppe offese subite e sopportate troppo a lungo, per troppo tempo, in segreto. In fondo ognuno ha dei lati oscuri. Spesso c’è anche una ragione di voler rivendicare uno status quo, uno status sociale persino.

Come per le donne la loro autonomia ed emancipazione, per una rivendicazione di parità di genere molto moderna ed attuale. Non è solo il caso dell’ispettore di polizia Eva Cantini, ma anche del Pm e procuratore capo Giuditta Doria (interpretata da Lucrezia Lante Della Rovere). Quest’ultima nasconde una sensibilità dietro l’autorevolezza e autorità del suo ruolo. Pur non rinunciando ad essere impegnata sentimentalmente, tenderà a difendere più la sua realizzazione professionale come donna. Inizialmente rinuncerà anche al lavoro per cercare di recuperare il rapporto col marito, che ha tradito proprio sul posto di lavoro. Per poi scoprire che non può fare a meno del suo lavoro, ma non può fare la parte dell’amante che non le compete, non se la sente. Vuole difendere la sua personalità di donna matura che sa imporsi e farsi rispettare. E perciò compie la sua scelta. Dietro il suo apparente cinismo c’è della sensibilità, così come gli uomini anche sono sensibili e romantici, persino quelli apparentemente più brutali, irruenti, violenti (come Marco ad esempio). Non sono tutti irresponsabili o ‘deboli’, ma anzi spesso si prendono le loro responsabilità. Qui neppure il gentil sesso è un sesso debole e neanche gli uomini: lo stesso ragazzo che abusò di Rachele si prenderà le sue responsabilità, decidendo di incontrare suo figlio; così come l’amante di Giuditta difenderà e rivendicherà l’autenticità del suo sentimento, senza per questo passare per un uomo ‘debole’ appunto o succube della donna, che ne fa ciò che vuole, che lo prende e lo lascia a suo piacimento.

Qui è un po’ come se i piccoli diventassero grandi, come il figlio di Rachele (che capisce subito che quel ragazzo che è venuto a trovare la madre è suo padre), e gli adulti tornassero bambini, rivivendo ricordi di infanzia: come fa un po’ Sofia, oppure la stessa Eva che forse si rivede nel suo rapporto con Rachele, speculare a quello di Sofia e Gioia e per questo così attaccata al caso e decisa a portarlo avanti sino a compimento della verità. Tra l’altro gelosie e diverbi, richiamati anche dalla presenza paterna (sia del papà di Eva e Rachele che di Gioia e Sofia, interpretato da Paolo Sassanelli e artefice della denuncia della scomparsa della giovane: Claudio Scuderi).

Da ultimo da segnalare due dettagli e particolarità. Innanzitutto i nomi di Eva e Giuditta: Eva è stata la prima donna creata da Dio, quindi è come rappresentasse un po’ tutte le donne. Giuditta è un personaggio biblico del popolo ebraico, quasi una femme fatale per dirla alla francese: affascinante quanto pericolosa. Seducente eppure fu colei che uccise Oloferne in maniera violenta. Fu, però, anche colei che liberò la sua città Betulia dalla presenza degli Assiri. Quindi forse i nomi non sono a caso.

Poi c’è un particolare legato ad Eva: il suo fischietto da nuoto; amava andare in apnea in immersione sott’acqua ed era molto legata a questo oggetto da cui non si separava mai; ma che regalerà a Marco e sarà questo fischietto a salvare l’uomo: quasi come a dire, metaforicamente, che il suo amore lo libererà dalla sua rabbia recondita, rimossa, dal suo rancore e dalla sua violenza. Non solo, ma il fatto di adoperarlo nelle sue esercitazioni di immersione in apnea, lo lega anche all’immaginario spesso associato e unito alla violenza sulle donne: corpi spesso ritrovati in mare, gettati tra le sponde delle acque; oppure, il fatto di stare in apnea, è come un po’ sopportare e cercare di resistere agli abusi, alle minacce, alle violenze per cercare di riemergerne quanto prima, e fare come se tutto fosse finito e non fosse successo nulla, dimenticare tutto e lasciarsi tutto alle spalle. Per ricominciare. Un po’ quello che stanno cercando di fare tutti i personaggi della fiction.

Per questo la serie ci sembra destinata ed avviata ad una seconda stagione, magari in linea diversa dalla sfumatura crime e di genere poliziesco della prima; magari ritrovando Giuditta di nuovo impegnata nel suo lavoro e realizzata in amore come Eva, finalmente, che forse attendeva il grande amore e celava questo suo aspetto romantico, che nascondeva dietro la durezza e la scontrosità sul lavoro. Magari ritroveremo anche gli uomini cambiati, come Marco, che finalmente con Eva ha raggiunto l’equilibrio e la pace interiore con se stesso e tagliato i ponti e pagato il conto col suo passato e magari sarà lui impegnato stavolta ad aiutare altri uomini violenti a superare la loro brutalità (e non più Eva a difendere le donne vittime di violenze). Oppure vedremo Graziano trovare la nuova star, la nuova Gioia e farsi conoscere per la sua serietà ed affidabilità.

Un evento tragico, anche come un femminicidio, può portare cambiamento perché – se c’è una cosa che viene sicuramente da esso – è il fatto di mettere di fronte a un bivio: bisogna scegliere che direzione prendere, che azione compiere o meglio che reazione avere. Quale atteggiamento tenere e che parte e ruolo ricoprire (insomma da che parte stare); non solo di vittima o carnefice, quanto nei confronti del rispetto per se stessi e per gli altri: farsi valere quasi per la prima volta, questo è quello che accade più spesso negli omicidi a sfondo sessuale e nel caso dei femminicidi. Provare a ribellarsi, ad opporsi, ad alzare la testa; per dire “ci sono anch’io”, “io ci sono”, per riprendere la frase che Lucia Annibali (divenuta simbolo e paladina della lotta alla violenza sulle donne per eccellenza) pronunciò al chirurgo che le doveva fare l’intervento di ricostruzione della pelle del viso (sfigurato con l’acido), per dire che era pronta ad affrontare la sua battaglia. Perché, in fondo, è questa l’umanità racchiusa dietro la disumanità di queste vicende.



Barbara Conti