Berlinale 2020, debutta ‘Il Materiale Emotivo’ di Castellitto

Nuova acquisizione in casa True Colours. Debutta all’EFM di Berlino Il materiale emotivo (titolo internazionale A Bookshop in Paris) di Sergio Castellitto, dramma romantico con protagonista il premio Oscar Bérénice Bejo (The Artist). Insieme a Bérénice Bejo, nel cast Matilda De Angelis

(Veloce come il vento), European Shooting Star 2018.

Dopo il successo di Fortunata, con il quale Jasmine Trinca ha conquistato il premio per la migliore attrice nella sezione Un Certain Regard di Cannes, Castellitto torna sul grande schermo con una storia intima, poetica e toccante, ultimo lavoro del maestro Ettore Scola, che ha scritto la sceneggiatura con Furio Scarpelli, Silvia Scola, Margaret Mazzantini e lo stesso Sergio Castellitto. Il film è una coproduzione Italia/Francia prodotto da Rodeo Drive, Mon Voisin Productions e Tikkun Production, con il supporto di Eurimages.

Il materiale emotivo, che sarà distribuito nelle sale italiane da 01 Distribution, è attualmente in fase di post-produzione, mentre sarà Rezo Films a curare la distribuzione francese.

Nella line-up berlinese di True Colours anche il nuovo film di Paolo Genovese Superheroes, annunciato all’AFM e ora in post produzione. Il titolo segue Perfetti Sconosciuti (2016) e The Place (2017), entrambi venduti con successo in tutto il mondo sempre da True Colours.

Quattro i film che saranno mostrati in anteprima di mercato, tre dei quali sono tra i titoli italiani di maggior incasso dell’ultima stagione: La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek, Il primo natale di Ficarra & Picone e 18 regali di Francesco Amato. Chiude l’elenco Cambio tutto di Guido Chiesa, in uscita in Italia il 5 marzo con Medusa Film, prodotto da Colorado Film.

True Colours si presenta a Berlino con una squadra rinnovata, dopo l’uscita da Catia Rossi lo scorso gennaio.

La società leader delle vendite estere di cinema italiano, ha nominato come nuovo Managing Director & Head of Acquisitions Gaetano Maiorino (precedentemente Festival & Acquisitions Manager), Giulia Casavecchia è invece la nuova Head of Sales (precedentemente Sales Manager) e Francesca Tiberi (precedentemente Sales Executive) è la nuova Sales & Acquisitions Manager. Un nuovo Festival Manager si aggiungerà al team dopo l’EFM.

“Siamo orgogliosi e felici che i nostri soci fondatori, Lucky Red e Indigo Film, abbiamo deciso di dare continuità al lavoro svolto dal nostro team in questi quattro anni” – commenta Gaetano Maiorino – Questa è per noi una sfida entusiasmante e siamo pronti ad affrontare le nostre nuove responsabilità. Giulia Casavecchia e Francesca Tiberi sono professioniste di talento, con una solida esperienza nelle vendite e una rete molto ampia e consolidata nel settore. Continueremo a lavorare insieme con entusiasmo per i nostri film, con tutti i grandi produttori e registi con cui abbiamo collaborato fino ad ora con l’obiettivo di continuare a crescere”.