Berlusconi. Nencini, auguri di pronta guarigione

In queste ore si spettegola sulla salute dell’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, risultato positivo al Covid 19 all’alba dei suoi 84 anni. Con in più Briatore che fa sapere di non essere stato lui a contagiare l’imprenditore milanese.

“Auguri di cuore per una pronta guarigione a Silvio Berlusconi. Aspettiamo che ritorni a giocare nell’altra metà del campo”. Così Riccardo Nencini, senatore del Psi, scrive su Twitter. I socialisti si uniscono a Nencini nell’augurare buona salute al Cavaliere.

Silvio Berlusconi risulta asintomatico, è in isolamento ad Arcore “e sta bene, non ha febbre”, assicurano dal suo staff, “continuerà il suo lavoro come sempre”. Ma è chiaro che c’è cautela per l’ex premier che a fine settembre compirà 84 anni. “Non l’ho sentito preoccupato, mi ha detto che vuole rispettare gli impegni”, riferisce il fedelissimo Giacomoni che lo ha sentito.