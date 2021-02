Bihac, lo scaricabarile che non salva nessuno

Ormai le riprese televisive e i reportages giornalistici hanno mostrato a tutto il mondo l’indegna e vergognosa situazione in cui migliaia di profughi sono ridotti a Bihac, in Bosnia Erzegovina. Vedere donne e bambini, uomini di tutte le età affrontare all’aperto il gelo (le temperature toccano anche i venti gradi sottozero), camminare con scarpe di fortuna e anche senza tra le neve, dormire in tende o in campi raccolta privi di impianti igienici e di riscaldamento adeguati e spesso neanche in quelli ma all’addiaccio, hanno provocato nell’opinione pubblica europea un forte sentimento di sbigottimento e riprovazione. Se ne sono accorti anche i quattro europarlamentari italiani del gruppo Socialisti e Democratici che sabato e domenica hanno visitato questi territori. I quattro hanno cominciato dalla Croazia, anzi volevano incominciare ma hanno trovato sul loro percorso la polizia di Zagabria che non ha permesso loro di accedere nella parte croata della foresta di Bonja, ufficialmente per la presenza di mine antiuomo ( inesistenti), probabilmente per nascondere quella parte di area, al confine con la Bosnia dove centinaia di disperati cercano di introdursi illegalmente per poi raggiungere la Slovenia e quindi l’Italia attraversando il Carso nella provincia di Trieste. Migranti che vengono malmenati e picchiati dai poliziotti croati (secondo denunce di varie associazioni umanitarie ma anche al centro di un’inchiesta dell’Unione Europea) e poi rispediti in Bosnia. I quattro poi sono riusciti a proseguire per Bihac, dove hanno potuto vedere con i loro occhi la gravità della situazione. Sulla condizione disumana in cui vivono i migranti è in atto uno scaricabarile che non salva nessuno. La verità è che manca una vera strategia e che si vive alla giornata. L’Unione Europea tramite Josep Borrell , Alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza , se la prende con il Governo federale di Sarajevo, dicendo che non ha fatto nulla, nonostante ingenti aiuti finanziari ,per risolvere i problemi e anzi quasi lo ricatta annunciando che ciò allontanerà il cammino di adesione all’ Europa. Per la verità Sarajevo, dopo un incendio che aveva danneggiato il campo profughi di Lipa, ha inviato l’ esercito a realizzare una tendopoli, peraltro insufficiente. Ma è proprio sulla gestione dei campi di raccolta che è divampata una polemica che ha fatto perdere tempo prezioso e determinato lo scoppio della situazione tragica di oggi. Infatti lo Iom (International Organisation for Migrants) che riceve le risorse finanziarie da Bruxelles, ha privilegiato la ristrutturazione del campo di Bira, situato al centro della città e che le autorità locali vogliono chiudere perché inviso ai cittadini che non sopportano più, per problemi di delinquenza e sicurezza, la presenza dei migranti sulle strade di Bihac. Il Sindaco, appena rieletto, Suhret Fazljc, spalleggiato dal Cantone, punta invece al ripristino di quello di Lipa, a circa trenta chilometri dal centro. È auspicabile che la nuova responsabile dello Iom, l’italiana Laura Lungarotti, agisca in sintonia con le autorità locali. Anche nel nostro Paese si registrano reazioni rispetto a quanto sta accadendo. Se da un lato il Presidente della Regione FVG Massimiliano Fedriga chiede un rafforzamento della vigilanza sul confine per fermare l’arrivo dei clandestini, dall’ altra un tribunale giudica illegittimo il respingimento in Slovenia dei migranti richiedenti asilo, respingimento derivato da un accordo specifico tra Roma e Lubiana. Fino all’Odg approvato dal Consiglio comunale di Bondeno( Ferrara) che minaccia di interrompere il gemellaggio con Bihac se proseguirà il disastro umanitario. Come se il comune di Bihac avesse la responsabilità principale e non fosse invece una parte lesa. Mentre migliaia di disperati continuano la loro agonia.

Alessandro Perelli