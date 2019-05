Bolsena, ripartiti gli scavi a Poggio Moscini

Dopo anni di inattività sono ripartiti, nel mese di aprile, gli scavi a Poggio Moscini – Bolsena. A cura della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale (responsabile Maria Letizia Arancio) e della Università della Tuscia, sono in corso nella zona delle domus romane, in particolare della Domus delle pitture.

Le domus furono indicate dai francesi come costruite all’esterno del Foro e dal soprintendente in pensione Angelo Timperi invece come facenti parte di un’unica struttura romana realizzata all’interno di un culto di edificio etrusco, dedicato al Dio Fufluns. Gli scavi (che dovrebbero proseguire nel tempo) potrebbero portare a nuove scoperte in grado di individuare il Fanum Voltumnae, ma soprattutto di stabilire con maggiore certezza se l’antica Velzna sia effettivamente Orvieto, o Bolsena stessa. Fondamentale sarà la scoperta, nel sito di Poggio Moscini, di ulteriori resti più antichi rispetto a quelli rinvenuti per la Volsinii romana (di superficie). In particolare proprio in quest’area potrebbe essere presente il tempio etrusco dedicato a Voltumna (secondo Angelo Timperi). La storia che oggi si racconta, sia a Bolsena che ad Orvieto (già peraltro ufficializzata forse con troppa frettolosità), vuole che quest’ultima sia l’antica Velzna, distrutta e ribattezzata dai romani Volsinii.

I romani avrebbero poi permesso (e costretto) i superstiti a rifondare la stessa città con analogo nome nella zona dell’attuale Bolsena, nella quale dunque non esisterebbero rilevanze importanti a testimonianza di una preesistente città, rispetto a quella romana. Versione contraddetta da contributi e studi più recenti di archeologi e linguisti accreditati. Una grande sfida ed opportunità per la nuova Soprintendente.

Maria Grazia Di Mario