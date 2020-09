Bolzano. Giovedì 17 settembre 2020 alle ore 10.30 – in via Dalmazia presso Teatro Cristallo i candidati della Lista PSI – VOLT – +BOLZANO , presentano alla cittadinanza le seguenti proposte sul tema a Bolzano :

GIOVANI e LAVORO

La creazione di posti di lavoro per i giovani è una sfida che distingue il nostro impegno. Per creare posti di lavoro occorre favorire lo sviluppo per un’ambiziosa politica industriale, l’economia sociale, e le piccole e medie imprese, promuovendo le tecnologie verdi innovative e utilizzando le leve a disposizione del Comune per attivare un’economia che produca lavoro stabile nel tempo e lotta alla precarietà, e per mantenere a Bolzano i primati di qualità, nel reddito, nei servizi e nell’occupazione, riducendo le percentuali di mobilità

Le aziende devono trovare sostegno nell’amministrazione comunale e apprezzamento per le iniziative imprenditoriali, creando un sistema di facilitazione all’insediamento economico delle imprese e in collaborazione con la Camera di Commercio aiutare i giovani a fare impresa con agevolazioni,formazione e contributi.