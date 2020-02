Nella serata di lunedì la Segreteria del PSI, dopo aver valutato nel merito le proposte politiche in campo, in particolare per la città di Bolzano, ha discusso sui prossimi passi da affrontare per dare sostanza alla presentazione di una lista con il simbolo del partito. Ha anche preso in considerazione una piattaforma programmatica e nominato un comitato elettorale coordinato da Ardelio Michielli.

In settimana si terranno i previsti incontri con le forze politiche di area con cui sono stati avviati i contatti nelle ultime settimane.

Alessandro Bertinazzo

Segretario PSI dell’Alto Adige