Bonus mille euro, come fare la domanda e a chi spetta. Pensioni, anticipo mensilità di settembre

Bonus 1.000 euro

A CHI COMPETE IL PAGAMENTO

La pubblicazione del decreto Agosto del 14 agosto 2020, in vigore dal 15 agosto, ha finalmente dato il via libera al pagamento del Bonus Covid a professionisti e partite Iva per il mese di maggio. Una platea di possibili beneficiari che potenzialmente è composta da 530mila professionisti (se tutti lo richiederanno), investiti dalla crisi, che potranno così incassare l’ultimo bonus previsto dal Governo Conte per fronteggiare l’emergenza Covid.

In una fase così delicata, dove peraltro dal 18 agosto è di nuovo possibile licenziare, l’importo per maggio, che non concorre a formare base imponibile a fini fiscali, è stato elevato a 1.000 euro e viene esteso anche a tutti coloro che hanno chiuso la partita Iva entro il 31 maggio 2020.

L’erogazione

Il pagamento del bonus è arrivato in questi giorni di agosto, tanto che alcuni professionisti se lo sono già visto accreditare sul proprio conto corrente.

Il limite di spesa è stato fissato a 530 milioni di euro per l’anno 2020. 124,8 milioni di euro sono stati recuperati dalle somme eccedenti del decreto Rilancio rispetto allo stanziamento sulla base del monitoraggio comunicato dall’Inps, gli altri 405,2 milioni saranno invece coperti utilizzando l’autorizzazione di spesa del reddito di ultima istanza del decreto Cura Italia.

La domanda

Sulla base di quanto stabilito nel decreto Agosto a corresponsione del bonus Covid, l’ex bonus 600 euro diventato 1.000 euro, viene effettuata in modo automatico o a fronte di esplicita istanza, a seconda dei casi:

l’erogazione dell’indennità di maggio di 1.000 euro viene operata in automatico, direttamente sul conto corrente, a tutti i professionisti che hanno già usufruito dell’indennità Covid da 600 euro riferita al mese di aprile 2020. Questi soggetti, pertanto, non dovranno presentare alcuna ichiesta;

per chi invece non avesse ancora fatto domanda per l’indennità Covid, o per chi ha cessato l’attività entro il 31 maggio 2020, arriva finalmente la possibilità di inoltrare l’istanza per ottenere il bonus 1.000 euro. Le eventuali, nuove richieste possono essere inoltrate entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, cioè dal 15 agosto scorso fino al 14 settembre 2020.

A chi compete il bonus Covid

Possono richiedere il bonus Covid i professionisti che:

risultano iscritti, anche in via non esclusiva, a una Gestione separata nel 2019 o nel 2020 fino al 23 febbraio;

hanno conseguito, nell’anno 2018, un reddito professionale non superiore a 35mila euro o, in alternativa, un reddito professionale compreso tra 35mila euro e 50mila euro avendo percepito, nel trimestre gennaio-marzo 2020 compensi inferiori di almeno il 33% rispetto ai compensi percepiti nel trimestre gennaio-marzo 2019, o hanno cessato la partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020. In caso di iscrizione intervenuta nel corso dell’anno 2019 o entro il 23 febbraio 2020, hanno conseguito redditi professionali non superiori ai predetti importi previsti per il 2018;

non hanno presentato analoga istanza ad altro ente gestore di forme di previdenza obbligatorie;

non hanno già beneficiato delle indennità previste per l’emergenza Covid, come Cigs Covid, bonus autonomi iscritti alla gestione separata Inps, lavoratori stagionali del turismo, lavoratori agricoli, lavoratori dello spettacolo e collaboratori sportivi, e di non aver usufruito né del reddito di cittadinanza né del reddito di emergenza né delle prestazioni previste dall’art. 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 30 aprile 2020

in possesso dei requisiti, hanno in corso un rapporto di lavoro subordinato, purché a tempo determinato, oppure siano titolari di un trattamento di pensione ai superstiti.

Pensioni

ANTICIPO PAGAMENTI MENSILITA’ DI SETTEMBRE: IL CALENDARIO

Come indicato nel messaggio Inps del 21 agosto scorso, n. 3127, al fine di consentire a tutti i beneficiari dei pagamenti di recarsi presso gli uffici postali in sicurezza e nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, è stata estesa anche al mese di settembre l’anticipazione del pagamento delle pensioni, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili.

Di seguito il calendario, suddiviso in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione:

A-B mercoledì 26 agosto;

C-D giovedì 27 agosto;

E-K venerdì 28 agosto;

L-O sabato 29 agosto;

P-R lunedì 31 agosto;

S-Z martedì 1° settembre.

Dl Agosto

TORNANO I LICENZIAMENTI: VIA IL DIVIETO

Dal 18 agosto scorso è caduto il divieto generalizzato di licenziamento che era stato deciso dal Governo il 17 marzo durante l’emergenza Covid per venire incontro ai lavoratori, già duramente provati dal lockdown e dalla cassa integrazione.

Quando è possibile licenziare

In particolare, il decreto Agosto stabilisce che sono tre i casi in cui si può ricorrere al licenziamento: cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione anche parziale dell’attività, nell’ipotesi in cui, nel corso della liquidazione, non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano prefigurare un trasferimento d’azienda o di un suo ramo;

accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo, ai quali sarà riconosciuta la Naspi;

licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nell’ipotesi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi in quello stesso ramo.

Gli altri casi

Tuttavia, da questi tre casi previsti nel decreto Agosto, secondo gli esperti ne deriverebbero altri tre in cui i lavoratori possono essere lasciati a casa:

l’azienda ha esaurito le 18 settimane di cassa integrazione, a meno che il datore non abbia beneficiato dei 4 mesi di esonero contributivo;

l’azienda non può ricorrere alla sospensione dei lavoratori o alla riduzione del loro orario in seguito ad una modifica dell’organizzazione strutturale dell’impresa, chiudendo ad esempio un ufficio o un reparto;

in caso di licenziamento collettivo non riconducibile all’emergenza Coronavirus.

Congedi Covid-19

FRUIZIONE ORARIA PER I DIPENDENTI PRIVATI

Per far fronte all’emergenza epidemiologica, il decreto Cura Italia ha introdotto un congedo indennizzato , il cosiddetto congedo Covid-19, per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. La legge 17 luglio 2020, n. 77 ha esteso fino al 31 agosto 2020 il periodo durante il quale è possibile beneficiare del congedo per emergenza Covid-19 e ha introdotto, unicamente per i lavoratori dipendenti del settore privato, la possibilità di usufruire del congedo in modalità oraria nel periodo che va dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della legge 77/2020) al 31 agosto 2020.

Il messaggio Inps dell’undici agosto scorso, n. 3105, molto opportunamente, fornisce indicazioni in merito alla modalità di presentazione della domanda di fruizione oraria del congedo Covid-19. La richiesta deve essere presentata in modalità online, direttamente sul portale dell’istituto di previdenza, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario e selezionando la specifica opzione “Covid-19”.

Carlo Pareto