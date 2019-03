Bosnia, il lungo tragitto verso la Ue

Il Meccanismo residuale internazionale per I Tribunali penali dell’ Aia, così si chiama l’organismo Onu che ha in carico gli ultimi casi che erano di competenza del Tribunale per l’ex Yugoslavia, ha condannato alla pena dell’ergastolo Radovan Karadzic.

La condanna è stata inflitta per “crimini di guerra e atti inumani”. Si chiude così, a parte improbabili riaperture del processo, la terribile vicenda degli stermini etnici avvenuti in Bosnia e culminati con la strage di Srebenica dove furono assassinati migliaia di musulmani. La sentenza ha colpito l’ex leader dei Serbi di Bosnia, a lungo latitante poi catturato a Belgrado nel 2002.

Sono passati 28 anni da quei fatti, ma le ferite, nei territori degli Stati nati nei Balcani dalle ceneri dell’ex Jugoslavia, sono ancora aperte e difficili da rimarginarsi. In Bosnia Erzegovina l’accordo di Dayton, siglato nel 1995, che allora fu l’unica soluzione per la pacifica convivenza delle etnie serba, croata e musulmana, mostra segni di logoramento. Soprattutto la parte serba e cioè la repubblica Srpska, fa vedere chiari segnali di inquietudine con proclami e richieste di indipendenza quasi quotidiani che si sono accentuate dopo il riconoscimento internazionale del Kosovo, quasi a sottolineare una politica di due pesi e due misure diverse da parte dell’Europa e degli Usa, e con la richiesta di riconoscimento anche a livello internazionale dei crimini e degli eccidi avvenuti a danno dell’etnia serba da parte di croati e musulmani.

Anche i rapporti tra queste due ultime etnie sono in fase di peggioramento dopo le accuse da parte musulmana di interventi dei servizi segreti di Zagabria negli affari interni della Repubblica. In realtà pesano anche le vicende economiche, visto la crisi che attraversa ancora Sarajevo e la dinamicità di Banja Luka che sta attirando investimenti tedeschi e italiani. In questo momento la Bosnia rappresenta l’anello debole dei Balcani occidentali con in aggiunta il pericolo di curare al proprio interno il terrorismo islamico che, in alcuni campi di addestramento, vede la formazione di nuclei paramilitari che vengano poi sparsi nel territorio europeo. Il fatto che solo recentemente lo Stato bosniaco sia diventato Paese in via di adesione all’Unione europea, da un lato rappresenta un fatto positivo per i progressi effettuati dall’altro evidenzia le difficoltà tuttora esistenti per completare la strada delle riforme richieste dai parametri.

Ma è proprio questa una delle due reali possibilità affinché la Bosnia Erzegovina possa risollevarsi economicamente e socialmente. Solo con l’entrata nell’Unione Europea si riusciranno a superare le difficoltà di convivenza pacifica tre le diverse etnie alle quali andrà riconosciuta un’autonomia amministrativa reale. I grandi passi avanti compiuti dai Governi serbo (con le riforme in via di attuazione) e macedone (con Il cambiamento del nome che ha significato l’accordo con la Grecia) stanno a significare che i Balcani occidentali vogliono entrare in Europa al più presto anche promuovendo un “mercato unico” che garantirebbe una notevole crescita economica. La seconda possibilità e indubbiamente costituita dalle giovani generazioni. E’ ad esse che si guarda per dimenticare gli orrori della guerra e pensare con ottimismo al futuro.

Alessandro Perelli