Brexit, fuori entro Novembre, Dublino si mette di traverso

Il Regno Unito presenterà oggi pomeriggio alla Commissione Europea una proposta alternativa al backstop, la soluzione di salvaguardia che mira ad evitare il risorgere di un confine fisico tra Irlanda e Irlanda del Nord, questione che è il principale ostacolo sulla via di un accordo per il ritiro del Regno Unito dall’Ue. Lo annuncia la portavoce capo della Commissione Europea Mina Andreeva, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. Londra chiede del resto all’Ue di non imporre all’Irlanda del Nord un codice doganale (Ucc) né le proprie regolazioni sull’Iva (Vat), entrambe richieste problematiche per Bruxelles; oltre a garantire un’esenzione del solo territorio nordirlandese dall’obbligo di uniformarsi alle tutele europee sul lavoro. Questo regime andrebbe concordato fin da subito nell’ambito dell’accordo di recesso e resterebbe in vigore per quattro anni, dopo la transizione post Brexit già prevista nella vecchia intesa di divorzio raggiunta con l’ex premier Theresa May. Insomma “Due confini per 4 anni”, come scrive The Telegraph, dunque l’Irlanda del Nord, secondo il quotidiano, uscirebbe dopo la transizione a fine 2021 sia dall’Unione europea che dall’unione doganale. Ma rimarrebbe invece allineata per 4 anni al mercato unico per i beni agricoli e industriali, oltre a godere nello stesso periodo di un’esenzione dal codice doganale europeo e dall’Iva europea. La “proposta finale” di Johnson viene vista a Bruxelles come una provocazione nei confronti del governo di Dublino. Proprio la ministra degli Affari europei del governo irlandese, Helen Mcentee, parla di aspetti “inaccettabili, solo da prendere o lasciare”.

In ogni caso Boris Johnson, leader del partito dei Tory, non sembra avere dubbi e nel congresso del suo schieramento politico nella città di Manchester, dopo aver omaggiato il suo precedessore Theresa May, Johnson spiega: “Usciremo dall’Europa il 31 ottobre, succeda quel che succeda”.