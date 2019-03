Brexit, Theresa May sempre più nell’angolo. Martedì nuovo voto

Se martedì ai Comuni sarà bocciato, di nuovo, l’accordo per la Brexit “potremmo non lasciare mai la Ue”. E’ quanto ha detto Theresa May in un discorso pronunciato oggi a Grimsby, esortando i deputati britannici a fare martedì prossimo “una scelta cruciale” per evitare al Paese “un momento di crisi”. Theresa May si sta giocando le ultime carte per far passare il suo faticosissimo accordo sulla Brexit e così è andata nella casa dell’antieuropeismo (qui nel 2016 il 72% ha votato per uscire dall’Ue), sulla costa nord-orientale dell’Inghilterra. Davanti a una platea di operai e piccoli imprenditori, la premier britannica ha ribadito per l’ennesima volta che il suo accordo sulla Brexit è l’unico possibile, che le altre strade (inclusa la possibile estensione della scadenza del 29 marzo, oltre la quale c’è lo strapiombo del No Deal) possono far deragliare definitivamente la fuga del Regno Unito dall’Ue e che l’Europa stessa deve fare di più.

“Approvatelo e il Regno Unito lascerà l’Unione Europea – ha detto parlando dell’accordo da lei negoziato, se lo bocciate nessuno sa cosa accadrà. Potremmo non lasciare la Ue per diversi mesi. Potremmo lasciarla senza le tutele garantite dall’accordo. Potremmo non lasciarla per niente”. “Se i deputati rifiuteranno l’accordo nulla sarà più certo – ha concluso – sarà un momento di crisi”.

Se veramente la Brexit dovesse naufragare, e il Regno Unito dovesse quindi non uscire dall’Unione Europea, questo sarebbe, secondo la May, un grave fallimento politico che recherebbe “un profondo danno” alla fiducia delle persone nella democrazia. Alcune delle persone che hanno votato per il referendum hanno votato per la prima volta nella loro vita – è il ragionamento della premier britannica – perché dovrebbero votare ancora se non si è realizzato quello per cui hanno votato? “Portiamo a termine la Brexit”, ha ripetuto più volte May nel suo intervento, sottolineando che il popolo britannico vuole vedere chiuso questo capitolo.

“Un segno della disperazione” della premier. Così Jeremy Corbyn, ha bollato il discorso di May. “Noi non sosterremo il suo accordo il prossimo martedì, voteremo per togliere il no deal dal tavolo” ha detto il leader laburista sottolineando che il Labour metterà “ancora una volta sul tavolo la sua proposta” incentrata su “unione doganale, accesso al mercato e protezione dei diritti in questo Paese che sono stati ottenuti attraverso la Ue”.

Gli ultimi colloqui a Bruxelles con Barnier sono andati malissimo in questi giorni e difficilmente entro martedì, giorno limite del voto del Parlamento inglese sull’accordo Brexit di May, il governo avrà rassicurazioni legali per convincere i ribelli. L’Europa non cede di un millimetro. A questo punto, pare scontato che la premier subirà l’ennesima umiliazione alla Camera dei Comuni la settimana prossima, che vedrà altri due voti campali in atto: mercoledì quello sul “No Deal”, cioè sulla decisione di uscire dall’Europa senza accordo con conseguenze pericolosissime per l’economia britannica e irlandese, secondo molti economisti. Giovedì invece sarà la volta del voto sull’estensione della scadenza del 29 marzo, a questo punto sempre più probabile, anche se May ha voluto sempre evitare uno scenario simile perché dilatare il periodo di transizione potrebbe indebolire, se non sgonfiare la Brexit, provocando ulteriori tensioni nel Paese.

Intanto, dopo le minacce di fuga di quelli stranieri, gli imprenditori britannici stanno perdendo la pazienza e oggi il vicepresidente della Confindustria di Londra ha detto che “May deve prevedere un piano B, perché così è un gioco al massacro”.