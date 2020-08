Brianza, treno deragliato nei pressi della stazione di Carnate

In Brianza un treno è deragliato nei pressi della stazione di Carnate, i vagoni erano quasi vuoti,lievemente feriti capotreno, macchinista e passeggero, come riporta l’ANSA di oggi.La POLFER sta indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente. Si ipotizza che uno scambio non abbia funzionato durante la marcia del treno della linea Lecco-Milano, così da far finire il convoglio su un binario morto, con la motrice che si è andata a schiantare contro un muretto. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco, insieme alla presenza di 118 e carabinieri.

Il deragliamento è accaduto poco prima di mezzogiorno. Uscendo dai binari la motrice si è trascinata dietro tre carrozze sui sette vagoni del convoglio.La circolazione in quel tratto è stata immediatamente sospesa come ha comunicato Trenord sul sito:”Il treno 10776 è uscito dai binari in prossimità di Carnate Usmate.La circolazione è interrotta tra Monza e Carnate Usmate.”Attivato un servizio autobus sostitutivo dalla stazione di Monza, che effettua collegamento tra Monza e Calolziocorte Olginate-Monza e Paderno Robbiate. Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha chiesto a FNM e Trenord di accertare le cause. Le tre carrozze deragliate hanno invaso anche la viabilità ordinaria.

Manfredi Villani