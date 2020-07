Brunello Cucinelli dona 30 milioni di euro di abiti

Brunello Cucinelli, imprenditore umbro senza alcun dubbio illuminato e sensibile, ha deciso di donare i capi di abbigliamento che, a causa dell’interruzione temporanea delle vendite, si trovano ancora nelle boutique, invenduti a causa del Covid-19. Il loro valore di manifattura, di stile e commerciale è lo stesso, ma il loro significato è fortemente mutato, perché ora diventano un segno tangibile di nuovo modo di pensare il capitalismo e che vede nell’armonia tra profitto e dono uno dei suoi momenti umanistici più alti e significativi.

Tali capi diventano così una sorta di “amabile risorsa” per l’umanità e un investimento per il futuro di Brunello Cucinelli, il “Re del cashmere”, nel grande progetto di “vivere e lavorare in armonia con il creato”. E’ stato costituito pertanto un Consiglio a sostegno dell’Umanità composto da dieci persone (di cui sei della famiglia) , interamente interno all’azienda.

Tale Consiglio ha il compito di gestire questa importante quantità di capi con un valore di produzione di trenta milioni di euro e una rete in tutto il mondo costituita da partners che si sono dimostrati più adatti e disponibili ad un progetto che li mette in contatto con persone umane dedicate a sostenere le persone più bisognose, inviando loro dei piccoli pacchi contenenti tali capi di abbigliamento come dono. Vi sarà una piccola organizzazione interna che si occuperà di questo, e i capi avranno la seguente etichetta indelebile: “Brunello Cucinelli for Humanity”.

Intanto il C.d.A ha aggiornato le stime di fatturato per l’esercizio 2020 ed ha esaminato i ricavi netti preliminari del primo semestre 2020:

“Su questo primo semestre dell’anno ha fortemente influito la pandemia che si è abbattuta sul nostro pianeta. Ma già ad oggi riusciamo ad immaginare positivamente un terzo e quarto trimestre che ci dovrebbero portare ad un leggero calo del fatturato nel 2020 intorno al 10%. Immaginiamo altresì un 2021 in netta ripresa con un riequilibrio di fatturato che noi stimiamo intorno al 15%.” “Un ringraziamento speciale lo dobbiamo a tutti i nostri collaboratori che con dedizione e grande senso di responsabilità ci hanno consentito il totale recupero della produzione Autunno-Inverno 2020 e la realizzazione fisica delle nuove collezioni Primavera-Estate 2021.”

Andrea Malavolti