Moda. Bulgari accende la notte di Pechino

Bulgari ha presentato a Pechino la nuova collezione di Gioielleria Fiorever. Molti sono stati gli appuntamenti glamorous con la città: la giornata è iniziata con la cerimonia di accensione di un’istallazione luminosa a tema posta all’esterno della Torre SKP per proseguire poi con l’inaugurazione di un Fiorever Pop Store al primo piano della stessa torre. La giornata è terminata con un esclusivo evento serale che si è tenuto presso il Bulgari Hotel. Connubio straordinario tra le parole fiore e forever – per sempre in inglese – Fiorever consacra il fiore a nuovo simbolo ufficiale della Maison romana.

Motivo intramontabile della gioielleria, il fiore rappresenta l’esaltazione della bellezza naturale di tutti i giorni, un simbolo classico che la Maison italiana ha interpretato sin dal 1920 con creatività audace e maestria impareggiabile. Oggi Bvlgari sceglie per la sua nuova collezione il fiore a quattro petali, emblema della passione romana per la vita, rendendolo eterno attraverso affascinanti creazioni in diamanti. Il grazioso motivo adorna molte vestigia dell’Impero Romano: gli affreschi del giardino di Villa di Livia, le sculture di Palazzo Massimo e i mosaici del soffitto del Mausoleo di Santa Costanza, solo per citarne alcuni.

Andrea Malavolti