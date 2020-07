Bulgaria, scandali e scambi di accuse tra Premier e Radev

Non si ferma in Bulgaria la crisi istituzionale che vede contrapposti il Presidente della Repubblica Rumen Radev e il Primo Ministro Bojko Borisov. È da settimane che tra i due non esiste solo incompatibilità politica, e questo sarebbe anche comprensibile visto che Borisov appartiene alla destra ed è convinto europeista mentre Radev è esponente socialista filorusso, ma vi è un rimbalzare di accuse e di minacce che ha reso la situazione interna del Paese incandescente. Dopo ripetute richieste di dimissioni reciproche ecco che sui media appaiono fotografie compromettenti di Borisov, ripreso a casa sua, che il Premier tenta di giustificare come fotomontaggio, scattate da un drone che viene identificato con quello che la Cina regalò al Presidente Radev, che naturalmente respinge sdegnato le accuse. Ma proprio negli ultimi giorni per riscaldare ulteriormente il clima di è aggiunta la vicenda di Ahmed Dogan, politico e uomo d’affari, che avrebbe illecitamente costruito la sua dimora estiva su una spiaggia di demanio statale.

La cosa è stata denunciata e alcuni cittadini hanno tentato di sbarcare per rivendicare la proprietà pubblica ma sono stati fermati da uomini del servizio segreto bulgaro. Di qui nuove accuse a Borisov da parte di Radev, che ha però dovuto subire per ritorsione l’arresto di due suoi collaboratori, definendo questo fatto come un attacco mafioso. Come si può vedere una situazione di tipo “sudamericano” che presenta ogni giorno nuovi eclatanti episodi. Intanto per le strade di Sofia si svolgono da una settimana grandi manifestazioni di protesta contro il Governo che di inseriscono in questa lotta di potere senza esclusione di colpi mentre l’epidemia da coronavirus si diffonde in modo sempre più preoccupante. Al dì là del propagarsi dell’infezione, però, è la situazione economica a impensierire maggiormente i bulgari con un Pil che, secondo la Commissione Europea, dovrebbe nel 2020 calare di sette punti e una disoccupazione arrivata al 9%. Il Premier Borisov, che in un primo momento si era manifestato attendista e aveva cercato di sottovalutare le proteste popolari, oggi sta valutando la possibilità di dimettersi per tornare anticipatamente alle urne forte dei sondaggi che danno il suo partito, il Gerb, ancora primo nel Paese. Da parte sua il Partito socialista sta raccogliendo le firme per l’ennesima mozione di sfiducia per il Governo, che però non avrebbe la maggioranza dei voti in Parlamento. La crisi economica e sociale che incombe potrebbe accelerare la fine della legislatura.

Alessandro Perelli