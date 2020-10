Cambiare il DPCM non solo si può, si deve

L’ultimo della lunghissima collezione di DPCM del Presidente del Consiglio ha determinato

una spaccatura verticale del paese: diviso Governo e Regioni, diviso la società civile da quella

politica, diviso la gente fra quella che è garantita e quella che è disperata. E deluso: i giovani in

primo luogo a cui si raccontano favole e a cui si dispensano consigli ma ai quali non si da una

prospettiva di studio e lavoro stabile, deluso gli operatori economici ed i lavoratori di interi

settori, dai teatri ai ristoranti con chiusure indiscriminate mentre si lasciano aperti anche nei

giorni festivi i supermercati. A cosa sono serviti i sacrifici e gli investimenti per mettere in

sicurezza i locali? Dov’è finita la fase 2 della ripresa e cosa si è imparato dagli errori della fase 1

se non si è preveduto né provveduto alla soluzione dei problemi non risolti? Perchè si è

gestito in maniera rigida e indifferenziata situazioni dissimili e differenti sul piano nazionale?

Il Governo ha abdicato ogni decisione in favore del Cts invertendo la relazione dei diversi

compiti fra una espressione politica ed una scientifica, così si bruciando la credibilità che si

era guadagnato sconfiggendo i fautori della recessione e dell’egoismo nazionalista che stava

sfasciando la UE. Nel metodo la limitazione del dibattito parlamentare, la carenza di ascolto

dei tanti gridi di dolore che salgono dal mondo della precarietà e dell’impresa insieme allo

svuotamento dei riferimenti identitari dei partiti e dunque da una visione strategica capace di

andare oltre il contingente e l’immediato aprirà scenari inquietanti fra la gente che si sentirà

tradita nelle proprie aspettative ed esigenze da tutti, partiti, istituzioni tutte, Parlamento.

Cambiare il DPCM allora non solo si può, si deve. E’ questo l’appello che lanciamo affinché

nel Parlamento, restituito alla sovranità popolare, prevalga la linea del coraggio che non

consiste nel prendere provvedimenti duri, ma giusti. E dell’onore, che è riconoscere l’impegno

di quanti invece che parlare a vanvera senza nulla fare o accusare questo o quello hanno fatto

uno sforzo per rendere sicura la propria attività, quella dei lavoratori come la gestione degli

utenti e ai quali era stato per questo consentito di rimanere aperti. Al Presidente Conte di cui

abbiamo apprezzato lo sforzo fatto fin’ora, ricordiamo un episodio lontano ma significativo.

Churchill disse ricordando i compromessi per “la pace” fatti da Chamberlain nel 1939 di fronte

all’aggressività della Germania di Hitler: “dovevano scegliere fra il disonore e la guerra. Hanno

scelto il disonore, hanno avuto la guerra” e tradire una promessa è disonore, sempre.

Infine esprimiamo appoggio e solidarietà alla manifestazione di protesta indetta il 30 Ottobre

da Cgil Cisl e Uil in piazza Maggiore a Bologna per i lavoratori e lavoratrici dello spettacolo.

Paolo Sartori

p.dip.lavoro Psi Bologna