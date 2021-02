CAMPAGNA VACCINI

Fatto il vaccino bisogna fare le vaccinazioni. L’Europa si pone come obiettivo di vaccinare i suoi cittadini entro l’estate.

Il commissario europeo, Thierry Breton, alla guida della Task force europea per il rafforzamento della capacità produttiva dei vaccini, fissa come obiettivo di “vaccinare entro fine estate” tutti i cittadini europei che lo vorranno. Intervistato dall’emittente francese BFM-TV, Breton ha detto che bisogna “fare in modo di poter vaccinare entro fine estate tutti coloro che vorranno essere vaccinati”.

“Mercoledì – ha detto la portavoce della Commissione Ue, Vivian Loonela – la Commissione presenterà una proposta per accelerare l’autorizzazione dei vaccini adattati alle nuove varianti”. “Non ci sarà bisogno di ricominciare il processo di autorizzazione da capo – ha detto la funzionaria – quando si tratterà di adattare il vaccino per le varianti, la procedura di autorizzazione sarà modificata con un nuovo sistema per accelerare l’approvazione mantenendo inalterati i livelli di sicurezza”. “Ci baseremo su quanto già succede anche con i vaccini per l’influenza – ha aggiunto Loonela -. Ema sta già aggiornando i requisiti minimi per le modifiche, così velocizzeremo la procedura di autorizzazione”. L’Agenzia europea del farmaco ha chiesto il 10 febbraio scorso ai produttori di vaccini di presentare dati sulla protezione contro le nuove varianti.

Per quanto rigurada l’Italia invece il Piano al momento è così strutturato, tra Regioni con prenotazioni e altre a chiamata, con la Lombardia che nelle ultime ore ha visto la’ssalto ai centralini. Mentre il governatore della Regione Lazio Zingaretti ribadisce che il solo modo per far ripartire l’economia e fermare la pandemia è vaccinare.

Regioni con vaccinazione su chiamata ASL

Calabria – I pazienti da vaccinare verranno contattati dalla ASL.

Piemonte – Il 21 febbraio si parte con la somministrazione agli over 80. Imedici di base decidono l’ordine di priorità in base alle patologie e alle condizioni di salute, caricando i dati su una piattaforma. In base a ciò la ASL invia a ogni anziano una lettera e un sms per indicare data e luogo della vaccinazione. Chi non è in grado di muoversi verrà vaccinato a domicilio.

Toscana – A partire da oggi 15 febbraio, le persone che hanno più di 80 anni vengono contattate dal proprio medico di famiglia che comunica giorno e luogo della vaccinazione. Chi non è in grado di muoversi verrà vaccinato a domicilio.

Veneto – A partire da oggi 15 febbraio gli over 80 vengono chiamati direttamente dalla ASL. La vaccinazione viene somministrata presso i Centri di Vaccinazione di Popolazione (CVP). Al momento della somministrazione della prima dose sarà garantito l’appuntamento per la seconda dose.

Regioni con vaccinazione su prenotazione

Abruzzo – E’ attiva una piattaforma online su cui ultraottantenni e categorie fragili possono manifestare la volontà di vaccinarsi. Chi si iscrive, viene poi contatto dalla ASL. Chi non ha la possibilità di utilizzare la piattaforma online, può telefonare ai seguenti numeri: 0859218691, 0859218692.

Campania – Anche in questo caso c’è una piattaforma online ove manifestare la propria adesione, a cui si accede inserendo codice fiscale e numero della tessera sanitaria. In seguito l’ASL conttatterà gli over 80, a partire da sabato 13 febbraio.

Emilia-Romagna – La Regione ha già spedito a chi ha 80 anni o più una lettera con tutte le istruzioni del caso. Occorre prenotarsi tramite: Centri Unici di Prenotazione (Cup), farmacie, Usl di appartenenza, online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), l’App ER Salute, il CupWeb. E’ necessario fornire i dati anagrafici (nome, cognome, data e comune di nascita), e il codice fiscale. Apertura prenotazioni: il 15 febbraio per i nati entro il 1936, dal 1° marzo per i nati fra il 1937 e il 1941. All’atto della prenotazione vengono comunicati data e luogo dell’inoculazione.

Friuli Venezia-Giulia – Prenotazioni aperte già dal 10 febbraio, inizio vaccinazioni oggi 15 febbraio. E’ necessario prenotare tramite il CUP delle Aziende Sanitarie e delle farmacie, oppure tramite il Call center al numero unico 0434-223522. Chi non è in grado di muoversi verrà contattato dalla ASL e vaccinato a domicilio.

Lazio – Prenotazioni partite il 1° febbraio, vaccinazioni avviate l’8 febbraio. Si utilizza una piattaforma online sul sito della Regione, in cui va inserito il codice fiscale. Al momento della prenotazione, è possibile scegliere il luogo in cui vaccinarsi. Disponibilde un numero per l’assistenza alle prenotazioni e per le eventuali disdette: 06-164161841. Le persone con particolari patologie possono invece chiamare il numero verde 800 118 800 per prenotare la vaccinazione a domicilio.

Liguria – E’ possibile prenotarsi a partire da da martedì 16 febbraio attraverso un numero verde dedicato: 800 938818. Altrimenti si passa dagli sportelli Cup, ASL e aziende ospedaliere, medici di base, farmacie, oppure tramite una piattaforma informatica accessibile direttamente dal sito di Regione Liguria. Si procede per scaglioni di età: dal 16 febbraio parte la prenotazione per gli over 90, il 17 febbraio per gli ultra 85enni, dal 18 febbraio possono prenotare tutte le persone con più di 80 anni. Al momento della prenotazione vengono fissati sia la data della prima dose sia quella del richiamo.

Lombardia – Prenotazioni online a partire da oggi 15 febbraio, somministrazioni dal 18 febbraio. E’ necessario inserire il numero della tessera sanitaria e un numero di telefono. Ci si può anche rivolgere alle farmacie o al medico di base, che inseriranno la prenotazione nel sistema. Vengono poi comunicate via sms o telefono la data e la sede per l’inoculazione. A disposizione c’è un numero verde per le informazioni (800 894 545).

Marche – Prenotazioni aperte dal 12 febbraio, le vaccinazioni partiranno il 20 febbraio. Si prenota attraverso una piattaforma online dedicata, oppure telefonando al numero verde 800.00.99.66. Necessari tessera sanitaria, codice fiscale, CAP di residenza o domicilio. Al momento della prenotazione vengono indicati giorno, orario e sede dell’inoculazione.

Molise – Prenotazioni aperte dal 10 febbraio attraverso piattaforma online (necessari codice fiscale enumero di tessera sanitaria). Viene richiesto un numero di cellulare o un indirizzo mail, al quale arriva poi la comunicazione su data e luogo dell’appuntamento. E’ anche possibile prenotare tramite il numero 800329500 da telefono fisso o al numero 0865-724242 da cellulare.

Puglia – Prenotazioni dall’11 febbraio contattando il Cup della propria ASL: i riferimenti sono indicati sul portale della Regione). E’ altresì possibile prenotarsi presso le farmacie abilitate (elenco disponibile sul portale della Regione. All’atto della prenotazione vengono indicati data e luogo dell’inoculazione.

Sicilia – Prenotazioni aperte dall’8 febbraio, tramite piattaforma telematica (sul portale che la Regione ha dedicato al Coronavirus) oppure call center (numero verde 800.009.966). Per la prenotazione necessari numero di tessera sanitaria e codice fiscale, e un numero di cellulare su cui arriva un messaggio di conferma.

Trentino Alto Adige – Si differenziano le province di Trento e Bolzano. Nella Provincia di Trento prenotazioni aperte dal 1° febbraio tramite il servizio online dell’azienda sanitaria provinciale. Al momento della prenotazione, si decide la sede in cui andare a vaccinarsi. Per informazioni e aiuto nella prenotazione, c’è il numero verde 800 867 388. Nella Provincia di Bolzano organizza ìno la campagna i comprensori sanitari, che vanno contattati telefonicamente per essere inseriti in lista d’attesa. Sul sito dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige sono a disposizione tutti i numeri per le diverse zone di residenza.

Umbria – Prenotazioni aperte dal 12 febbraio, inizio vaccinazioni oggi lunedì 15 febbraio, ma solo per i nati nel 1040 e o nel gennaio del 1941. Per tutti gli altri over 80, prenotazioni dal 25 febbraio tramite: portale web dedicato (codice fiscale e numero di cellulare), farmacie, numero verde dedicato 800.192.835.

Valle d’Aosta – Vaccinazioni al via l’8 febbraio, per prenotare occorre chiamare il numero 0165-546222.