Cannabis. Perduca (Ass. Coscioni), legalizzare è lotta alla criminalità

Al Ministro Salvini che dice che la legalizzazione della cannabis “non passerà mai” scrive l’ex senatore Radicale Marco Perduca dell’Associazione Luca Coscioni “diciamo fatelo discutere e vediamo cosa accade. Siamo certi che molti sostenitori, ed eletti, della Lega sono privatamente a favore, in politica occorre assumersi delle responsabilità, niente di meglio che discuterne liberamente e apertamente nelle sedi opportune”.

“Noi abbiamo raccolto oltre 68mile firme per chiedere una regolamentazione legale della produzione, consumo e commercio della cannabis e per depenalizzare l’uso e detenzione di tutte le altre sostanze. Tutte misure che, tra le altre cose, aiuterebbero il lavoro di chi vuole garantire sicurezza anche attraverso la lotta alla criminalità organizzata. Il Parlamento ne discuta e vedremo quel che succede”.

Nel frattempo la cannabis è diventato il nuovo fronte di scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle. La proposta di legalizzazione “non passerà mai e non è nel contratto di governo”, dice il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini sulla proposta di legge del Movimento 5 Stelle sulla cannabis, a margine dell’inaugurazione della sede dell’Ugl a Milano. “C’è qualche parlamentare che si preoccupa di legalizzare le canne – ha ribadito Salvini successivamente in una diretta su Facebook – Non è una priorità del paese non c’è nel contratto di governo”.

Ma tra i principali sostenitori della liberalizzazione c’è proprio Beppe Grillo. “Trovate qualche motivo per non legalizzare la marijuana?”, ha twittato ieri il fondatore del Movimento, sostenendo Mantero e la sua proposta.

Il disegno di legge presentato a Palazzo Madama dal senatore del Movimento 5 Stelle Matteo Mantero prevede che la coltivazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati per uso personale e ricreativo non sarà più reato