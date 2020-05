Cantine Aperte 2020 si svolgerà in modalità delivery e online

L’edizione 2020 della celebre manifestazione vinicola Cantine Aperte (nella foto un’immagine dell’edizione 2019) si terrà in una modalità nuova e inedita. Nell’impossibilità di realizzare l’oramai tradizionale festa con relativo assalto alle cantine italiane da parte degli enoturisti, data la necessità di evitare gli assembramenti in piena fase 2 post Covid, l’evento in programma per il 30-31 maggio si svolgerà in base alle due tendenze che attualmente vanno per la maggiore: l’online e il delivery (consegna). Ad annunciarlo è il Movimento Turismo del Vino, organizzatore dell’evento e proprietario del marchio Cantine Aperte, lanciando la formula #CantineAperteInsieme.

“Sarà l’occasione per restare vicini agli amanti del vino e lanciare i prossimi appuntamenti di Cantine Aperte nell’autunno 2020”, ha dichiarato il presidente del Movimento, Nicola D’Auria. Così, nell’ultimo weekend di maggio, l’evento arriverà direttamente a casa grazie alla collaborazione con la piattaforma iorestoacasa.delivery, che permetterà agli appassionanti di Bacco di ordinare e degustare a domicilio i vini dalle cantine aderenti. L’evento si trasforma così da fisico a social, con degustazioni online in diretta, condivisione di foto e video, consegna e asporto di vini. Non sarà la stessa cosa, ma così almeno l’organizzazione tiene caldi i motori nella speranza di ripartire a pieno regime dall’estate, con Calici di Stelle, e poi in autunno con l’edizione-vendemmia di Cantine Aperte.

“In questo periodo di stand-by delle attività enoturistiche – aggiunge D’Auria – abbiamo continuato a lavorare per progettare quello che deve essere il futuro del nostro settore, curando le attività digitali sul web e la raccolta e lo studio dei dati del recente passato così da avere nuovo slancio per le attività future una volta passata l’emergenza”.

Iorestoacasa.delivery è una piattaforma promossa dalle agenzie di comunicazione Ennevolte e Loud. Il progetto è senza fini di lucro ed è stato ideato, a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, per aiutare a ridurre il più possibile gli spostamenti e permettere alle realtà produttive di raggiungere ugualmente i propri clienti.

Andrea Malavolti