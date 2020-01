Caos M5Stelle. Altri addii al Movimento

Il Movimento 5 Stelle perde ancora pezzi. Dopo la cacciata del Senatore Paragone dal movimento hanno dato oggi l’addio i deputati Gianluca Rospi e Nunzio Angiola che hanno lasciato il M5s per approdare al Gruppo Misto. Entrambi hanno comunicato la loro decisione attaccando i vertici del Movimento. “Non è più tollerabile una gestione verticistica e oligarchica”, ha detto Rospi. “Il mio dissenso non deriva da un personale cambiamento di opinioni, ma dalla presa d’atto che i vertici del Movimento hanno preferito trincerarsi nelle proprie granitiche convinzioni”, ha aggiunto Angiola.

“Come avevo ripetutamente preannunciato, per una serie di meditate e rilevanti ragioni ho dato il mio voto di fiducia al Governo di Giuseppe Conte, ma non ho votato la Legge di Bilancio”, spiega Nunzio Angiola. “Ho manifestato vivo disappunto per la compressione delle prerogative parlamentari e per l’approvazione di provvedimenti che, nella mia qualità di professore ordinario nell’Università, non potevo assolutamente accettare”.

“In queste festività – ha spiegato Gianluca Rospi – ho riflettuto tanto e, per svariate ragioni, in primis il non condividere la Manovra di Bilancio approvata di recente e la mancanza di collegialità nelle decisioni all’interno del gruppo, ho maturato l’idea di lasciare, con grande rammarico, il Movimento 5 Stelle”, spiega. “Oggi, con rammarico, ho consegnato al Presidente della Camera, Roberto Fico, la mia decisione di lasciare il gruppo parlamentare M5S e di approdare al Gruppo Misto, scelta che non è da ritenersi attinente a quella di altri colleghi parlamentari che in questi giorni stanno lasciando il Movimento. Non è un cambio di opinione ma la semplice presa d’atto di una chiusura del MoVimento nei miei confronti”.