SCUOLA DIRITTO PRIMARIO

“Stiamo ai dati scientifici dell’Istituto Superiore di Sanità’: nella scuola sono nati solo il 2% dei focolai COVID; il tasso di ospedalizzazione in età scolare è dello 0,7% di fronte all’8,3% nel resto della popolazione; danni stabili per gli studenti dalla mancata socialità. C’è di più: tavoli coordinati dai prefetti per riaprire le superiori il 7 gennaio, aperture distanziate, fondi cospicui per potenziare i trasporti, vera fonte di focolai per assembramenti a terra e sui mezzi. Risultato: il caos. Regioni in ordine sparso, governo che delibera misure poi non rispettate dalle regioni. Domando: le regioni che non riapriranno le scuole il 7 gennaio chiuderanno anche una parte delle attività commerciali e produttive perché moltiplicano i focolai o la scuola è la Cenerentola?” Lo scrive il presidente della commissione cultura al Senato Riccardo Nencini sul proprio profilo facebook nel giorno in cui scoppia ancora più forte la polemica a livello politico sulla riapertura delle scuole che divide chi spinge per una ulteriore chiusura e chi invece vuole i ragazzi in aula per una didattica in presenza.

Uno scontro anche interno alla maggioranza con le tensioni che si riflettono nel consiglio dei ministri che si è svolto questa notte chiamato a dare il via libera al nuovo decreto anti-Covid che entrerà in vigore il 7 gennaio. E così la scuola torna ad essere nuovamente terreno di scontro. Il capodelegazione del Pd, Dario Franceschini, propone di rinviare l’apertura almeno a partire dal 15 gennaio. Le ministre di Italia Viva non ci stanno così come la titolare dell’Istruzione Lucia Azzolina. E nel mirino del M5S, ad un certo punto, finisce anche il ministro dei Trasporti Paola De Micheli. La riunione dura quasi tre ore: ha inizio poco prima delle 22, sebbene diversi ministri giungano a Palazzo Chigi alle 21. Il decreto sulle restrizioni in vigore dal 7 al 15 gennaio – con il weekend del 9-10 “arancione” e una fascia “gialla rafforzata” negli altri giorni – era ormai pronto.

“A fronte del caos sulla riapertura scolastica – afferma in una nota Riccardo Nencini tornando sul tema scuola – mi chiedo se il governo, dopo che sono venuti meno gli accordi raggiunti con le regioni, non ritenga di dover ricorrere all’art. 120 della Costituzione per far sì che le decisioni assunte vengano mantenute. L’art. 120 della Carta – continua il Presidente della Commissione Istruzione e cultura del Senato, Riccardo Nencini – prevede, tra l’altro, che il Governo possa sostituirsi alle regioni per la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. E non c’è alcun dubbio che la scuola – aggiunge – sia un diritto primario. Per tutti, non per taluni. Peraltro, sia l’Istituto Superiore di Sanità che il CTS, organi che collaborano quotidianamente con il governo, sostengono che le scuole sono un luogo sicuro. Il governo faccia proprio il prezioso lavoro svolto dai prefetti e garantisca, proprio come aveva previsto solo poche ore fa, la riapertura delle scuole in ognuna delle regioni italiane“.