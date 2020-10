Capena, l’Art Forum Würth si converte ai canali social

L’ART FORUM Würth CAPENA non si lascia scoraggiare dal Covid 19 e riconverte la sua attività sui canali social. Due gli appuntamenti da non perdere, gli incontri con gli artisti e i critici di Art Forum Würth e il concorso online Challenge d’arte Junior “Natura… a regola d’arte”.

“Gli Incontri Virtuali con artisti della Collezione Würth ed esperti del mondo dell’arte” partiranno il 26 ottobre con la pubblicazione della prima video intervista che avrà come protagonista il giovane scultore austriaco Markus REDL (Klosterneuburg, 1977) le cui opere, grandi sculture in marmo bianco di Carrara, sono state definite prepotenti ed opere parlanti. Redl è considerato tra gli scultori austriaci più importanti della sua generazione. “ Tra le diverse iniziative culturali che l’Art Forum Würth Capena propone al pubblico, occasioni di grande interesse e molto apprezzate sono proprio gli incontri con gli artisti – spiega la direzione di Art Forum – Se non nella consueta veste, ovvero in presenza, tali momenti saranno comunque proposti sfruttando una diversa modalità di connessione e comunicazione. Sono infatti in partenza una serie di incontri d’arte online a cadenza mensile, le cui date di pubblicazione saranno di volta in volta annunciate tramite newsletter e social media. Si tratterà di video interviste ad artisti internazionali legati alla Collezione Würth e le cui opere, in diversi casi, sono state ospitate all’Art Forum Würth Capena, in mostre personali o collettive. La prima video intervista sarà pubblicata il 26 ottobre. Agli artisti si aggiungeranno anche esperti del mondo dell’arte. Una opportunità inedita per conoscere queste personalità, i loro progetti passati e futuri ed ascoltare il loro rapporto con la Collezione Würth e le loro esperienze all’Art Forum Würth Capena. Non mancheranno riflessioni sui nuovi scenari e modalità di fruizione dell’arte e della cultura ai tempi del Covid-19. Le video interviste agli artisti saranno pubblicate sui canali social Instagram e Facebook dell’Art Forum Würth Capena. Instagram: artforumwurthcapena Facebook: Art Forum Würth Capena.

Sempre di arte tratta la seconda iniziativa, l’invito nel realizzare un elaborato artistico ispirato alla Natura, mettendo in campo fantasia e creatività, però si rivolge ai più piccoli (fino a 12 anni). La scelta della tecnica è libera, può essere un disegno, una pittura, un assemblaggio, un disegno digitale, ecc. …

Il tema proposto può essere interpretato in diversi modi: dai colori e dalle forme della Natura fino ad una riflessione su tematiche ambientali ed ecologiche, o sul rapporto tra l’uomo e la Natura.

Partecipare è semplicissimo: basta inviare all’indirizzo: art.forum@wuerth.it la foto dell’opera accompagnata dal titolo, nome ed età dell’autore/autrice. Le foto dei lavori più belli saranno pubblicate in una Gallery dedicata sui nostri canali social Instagram e Facebook. La Scadenza prevista per la consegna dei lavori è il 30 novembre 2020.

Maria Grazia Di Mario