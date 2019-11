CAPO ESPIATORIO

Non doveva essere un Partito, ma ne sta scontando tutte le contraddizioni, inclusa quella di un profondo scollamento tra la base degli iscritti e la linea politica. Il Capo politico del Movimento prende la prima vera batosta, il Movimento lo riporta a terra dopo la sua entrata a “Palazzo”: la piattaforma Rousseau ha bocciato la proposta di Luigi Di Maio di prendersi una “pausa elettorale” in vista delle elezioni regionali dei 26 gennaio in Emilia-Romagna e Calabria. Gli attivisti vogliono esserci e vogliono contarsi, anche se, dopo la batosta umbra, i sondaggi non mostrano un grande stato di salute per il Movimento 5 Stelle. Che però sarà in campo e ci sarà da solo.

In solitudine non è solo il Movimento, ma anche il suo Capo. Il ministro degli Esteri è solo. Dalla sua parte, ormai, ha solo un pugno di parlamentari che per stima e, forse calcolo utopistico, lo seguono con devozione cieca. L’altra notte infatti in un ristorante del centro storico si sono visti quasi esclusivamente deputati e senatori del Sud, novizi al primo mandato.

La ‘testa’ del M5S sta già da un’altra parte ed è quella che conta e che ha un ruolo in questo Governo che Di Maio dice di voler salvare a tutti i costi. Anche il più cauto di tutti, il presidente della Camera Roberto Fico invita il M5s a una seria riflessione: “Di elezioni regionali ne abbiamo fatte tante, ce ne sono e ce ne saranno ancora. Quello che urge è un momento di riflessione importante rispetto all’organizzazione, ai temi e all’identità e sul posizionamento generale nel futuro di questo Movimento”, ha detto parlando con i giornalisti a margine dell’XI congresso di Legambiente in corso a Pietrarsa. Più dura l’esponente grillina Roberta Lombardi, consigliere M5s alla Regione Lazio, che attacca Di Maio Su Facebook: “Usiamo Rousseau per davvero, non come scudo dietro cui nascondersi! E non per procrastinare la presa di coscienza dell’inevitabile, ovvero che il ruolo del #CapoPolitico singolo ha fallito e che l’unica grande riappropriazione della propria identità è lavorare come #IntelligenzaCollettiva, riconoscendola e rispettandola”.

Stavolta interviene anche Paola Taverna, vicepresidente del Senato: “Ho votato si e lo rivendico. Ma rivendico anche la necessità di dire: Houston abbiamo un problema!. Non ho mai scritto una sola riga per influenzare le nostre votazioni e ho sempre accettato l’esito delle medesime mettendo tutta me stessa nella direzione che la rete indicava. Questa, come altre, mi vede dalla parte di coloro che accettano una decisione diversa dalla loro posizione. Ho votato per permettere al MoVimento di fermarsi e ritrovarsi senza la frenesia elettorale che ogni mese vede impegnato il nostro Paese in una rincorsa, anzi in una eterna corsa. Ho votato affinché il MoVimento avesse il tempo di riflettere sui propri errori, sulla sua organizzazione, sulla sua azione di governo, sulle sue prestazioni elettorali e non”.

Di Maio per il momento si è attaccato al nume tutelare del Movimento, Beppe Grillo, invocandolo come una divinità. E infatti proprio Grillo sarà presto a Roma per incontrarlo, ma stavolta non ha preso pubblicamente le sue difese come fece in passato.

Finché era un movimento di contestazione, il ‘cane da guardia in parlamento’ come amava definirlo Grillo, ma è lui al timone del Paese e dimostra ancora una volta di non sapere che direzione prendere. Quel definirsi ‘né di destra né di sinistra’ era una forza d’attrazione nell’epoca post-ideologica, ma adesso lo stesso timoniere (il Movimento) non riesce a ‘capire’ che direzione prendere e il suo capo politico sembra più interessato a restare che a mettere in discussione la politica contraddittoria che sta portando avanti.

Il Ministro degli Esteri non piace alla base, ma nemmeno ai vertici e c’è addirittura chi dice di piantarla di ragionare ‘in rete’ come il parlamentare Dessì: “Vogliamo continuare a fare inutili e distruttive polemiche sui social che servono solo a renderci ridicoli tutti. No. Io non ho grandi soluzioni ma solo una proposta, la faccio qui e la farò al mio gruppo in Senato e nei territori: torniamo immediatamente alla gestione collegiale. Insieme. Questa deve tornare ad essere la nostra parola d’ordine”.

Martedì si metterà ai voti il nuovo statuto dei grillini a Palazzo Madama. Il gruppo diventerà deliberante: potrà muoversi in autonomia. E così continua a circolare la possibilità di un documento che sfiduci Di Maio come capo politico, senza intaccare il suo ruolo di ministro degli Esteri né la stabilità dell’esecutivo Conte.