Captain fantastic: la rinascita nell’equilibrio tra libertà e regole

Ai tempi in cui il Coronavirus impedisce anche i funerali, in cui alcune delle immagini più tetre della pandemia da Covid-19 sono legate ai morti di Bergamo portati via su camion, Rai Movie (a proposito di rivedere film di successo e cult) porta sul piccolo schermo “Captain fantastic” (del 2016, regia di Matt Ross). La storia di un uomo (interpretato da Viggo Mortensen), dei suoi sei figli, che ha cresciuto nella foresta a modo suo, e la loro rincorsa verso il funerale della moglie. Un viaggio di formazione verso la città (o la civiltà?), per fare le sue ultime volontà espresse in un testamento, anche fossero di libertà, perché pur sempre un diritto inalienabile.

Una storia tra natura, filosofia, religione, istruzione ed educazione, scuola di vita e studio. Per preparare i suoi ragazzi alla vita e al mondo, seguendo regole e precetti in libertà, sulle orme dei dettami di Chomsky. Insegnamenti appresi alla perfezione dai giovani, ma che forse del mondo sanno poco o nulla. Allora quale il confine – che intanto si fa sempre più stridente – tra precetti, regole e azioni, dottrine ed indottrinamenti (tanto religiosi quanto filosofici)? Forse serve far sì che siano le azioni a guidarci, a darci la speranza e la fiducia per contribuire a creare un mondo migliore e a credere nel domani con ottimismo. Da lì ci deve venire quella forza per agire come fosse l’ultimo giorno, come dovessimo morire domani, per comportarci sempre con passione e ardore, senza che ciò significhi incoscienza. Con convinzione assoluta, ma anche con cognizione di causa, pronti a cambiare.

Tutto questo potrà darci una seconda possibilità: quella per correggere i nostri errori, come quelli di un uomo che crede di aver sbagliato tutto perché ha capito i suoi sbagli appunto e che teme di aver perso tutto. È il turbamento di un uomo che si chiede se sia stato un buon padre e marito, che crede di aver rovinato la vita ai figli e alla moglie, convinto di averla persino uccisa. Ritroverà l’equilibrio dando quel taglio netto che è un po’ come quel grido di “Carpe Diem” dell’altro ‘Capitano’ reso famoso da Robin Williams.

“Captain fantastic” fa vedere quanto il mondo sia fantastico se si sa osare e si è liberi con coraggio, senza incoscienza, ma con la forza dell’amore, che ci fa seguire l’unica regola e ragione di vita che un essere umano possa avere: quella del cuore e di umanità verso il prossimo. Quelli che lascia sono preziosi insegnamenti: rispettare sempre le volontà di una persona a tutti i costi. Capire che i figli devono essere liberi di crescere, di sbagliare, di farsi del male, senza metterli in pericolo, ma proteggendoli a distanza senza essere né ossessivi né possessivi. Comprendere che il contatto con la natura e il rispetto dell’ambiente sono importanti, ma servono anche la scuola, l’istruzione, la socialità, il confronto, il progresso persino; che occorre studiare, avere delle dottrine da seguire e da apprendere a memoria, ma serve anche il gioco; che c’è un tempo per tutto: per l’amore, per il dolore, per crescere, per maturare, per fare esperienze e conoscere la vita e il mondo vero e per fare la propria scelta di vita; che dobbiamo saper aspettare e intuire quando siamo pronti per quel momento e ci sentiamo davvero preparati per fare quel salto in avanti, anche nel buio, che ci porta ad essere adulti; che siamo noi che dobbiamo darci delle regole e mettere dei limiti alla nostra libertà, nel rispetto di quella degli altri, perché libertà non è mera arbitrarietà; che dobbiamo trovare la forza dentro noi più che nella religione e nella filosofia, perchè – se nessuno si salva da solo, ma insieme – è pur vero che spesso possiamo contare solo su noi stessi; che un capo è una guida: indirizza, ma poi ognuno deve prendere la propria strada; che un padre dà l’esempio, ma non può pretendere che i figli facciano lo stesso e seguano le sue orme, ma può almeno attendersi che le seguano per amore.

Dobbiamo essere consapevoli che il mondo è fatto di natura e progresso, di gioie e dolori, di pericoli e di momenti di svago; che bisogna saper accettare e rispettare la vita quanto la morte, ma che ognuno le affronta ed è libero di viverle a modo proprio e le sue scelte vanno rispettate. Non c’è un giusto o sbagliato, quanto un modo per essere migliori. Insieme. Con l’ascolto. Anche ascoltando le ultime volontà di una persona e rispettandole appunto, ribadiamo, facendo di tutto per soddisfarle. Costi quel che costi. Perché quella è la sua libertà (ultima e definitiva) e la nostra finisce dove inizia quella dell’altro. Così si sarà tutti liberi e non perderemo mai le persone a noi care, ma le avremo sempre con noi; le porteremo dentro di noi, anche se saremo pronti a lasciarle andare. Perciò il luogo in cui c’è più libertà può diventare una prigione e viceversa a volte. Non sempre quello dove c’è più libertà è più libero o rende più liberi e meno schiavi, soprattutto di noi stessi e delle nostre paure, dei nostri rancori, dei nostri turbamenti interiori, delle nostre angosce (anche abbandoniche).

Anche un uomo che possa aver sbagliato tutto, giudicato, emarginato, escluso, criticato, sa qual è la cosa giusta da fare (anche se il prezzo da pagare potrebbe essere molto alto) quando si tratta di libertà e di amore, come nel caso delle ultime volontà di una moglie morta ad esempio. Anche lui ha appreso una lezione mentre cerca di educare, allevare, tirare su i figli come può, come meglio crede e riesce. Hanno tutti età, esigenze e problemi diversi e non è facile gestirli e seguirli tutti, ma lui vuole far capire loro che nella vita possono principalmente contare su se stessi e sulla famiglia, che lui cerca di difendere perché è l’unica cosa che gli resta e conta davvero per lui; lui per loro ci sarà sempre e comunque, nonostante i suoi errori, coi suoi limiti, sanno che non negherà loro un aiuto e un soccorso se servisse loro; se avessero bisogno sapranno sempre dove cercarlo e trovarlo. Ora che sua moglie e la loro madre non c’è più, sono loro la sua famiglia e senza di loro si sente perso e una nullità: se si guarda indietro vede solo il vuoto e la solitudine. Anche un momento come il funerale può diventare risolutivo ed essere illuminante e chiarificatorio, darci delle risposte che cercavamo e non trovavamo magari: può essere non la fine di tutto, ma un nuovo inizio, vivendo e continuando a vivere nel nome della persona cara scomparsa, nel suo ricordo, per lei e con lei con noi; come si deve continuare a fare per tutte le vittime del covid-19. Lo dobbiamo loro, visto che non hanno potuto avere neppure il diritto sacrosanto a una sepoltura o al funerale. E questo film ci ricorda quanto lo sia.

Gli estremi, è come realizzasse il protagonista per la prima volta, non servono, serve essere coraggiosi. La libertà da ogni vincolo e restrizione è sacra, ma ciò non significa non avere regole. Ognuno può avere e darsi le proprie, l’importante è rispettarle sempre.

Ci vuole la natura e ci vuole il progresso; ci vuole la libertà e ci vogliono le regole; ci vuole l’ambizione, l’intraprendenza, l’incoscienza e il coraggio per osare, ma anche il sapersi fermare per tempo; ci vuole disciplina, porsi dei limiti, ma senza che diventino vincoli stringenti. Non ci si deve privare di vivere esperienze con apertura, ma neppure dimenticare il senso di responsabilità, di pericolo e di rischio. L’istruzione non deve essere indottrinamento, persuasione. Educazione non è imposizione. Dialogo e confronto sono conoscenza. La libertà non deve essere libertinismo o promiscuità. Ribellione e protesta non sono il mero sovvertimento di un ordine, ma semmai la costruzione di uno nuovo. Novità non è annullamento di ogni precedente. Ci vogliono dei sani principi (morali), senza preconcetti o pregiudizi.

Il film ci fa ragionare sui concetti di libertà, ma anche di solitudine, isolamento, lontananza; e, in tempi di quarantena, ciò diventa ancor più importante.

Ci si chiede: è possibile vivere e crescere dei figli isolati dal mondo, lontano dalla città, in una foresta?

L’uomo per sua natura è un essere sociale, allora può diventare a-social-e, cioè non inserito in collettività, neppure troppo dedito alle nuove tecnologie?

Mentre – nel frattempo – si disquisisce su queste questioni quanto mai attuali, tra isolamento e alienazione dell’individuo, che stride un po’ con evoluzione, tra etica e morale. Tra scienza e coscienza, potremmo dire. Tra ragione e sentimento, tra intelletto e istinto, tra razionalità e pulsioni istintuali. Tra agire e reagire. Per una rivoluzione in stile hippy quasi di stampo moderno. Per il cambiamento interiore, individuale, ma anche sociale. Il rispetto delle regole può salvare il mondo, perché è rispetto per se stessi e per gli altri, ma anche il progresso. Rispettare la diversità, perché l’inserimento è integrazione, e quindi le regole che anche gli altri si sono dati, per una cultura integrata, significa costruire e non distruggere, evolvere, cambiare, migliorare. Con la consapevolezza ed essendo perfettamente coscienti di fin dove ci si può spingere. E soprattutto che errare è umano, basta saper imparare la lezione, in particolare dagli errori. Il film in questo un po’ provoca, un po’ azzarda, un po’ regala momenti di ilarità, un po’ fa riflettere, un po’ fa commuovere e piangere, anche di gioia, un po’ estremizza ed esaspera i toni, anche nella durezza, non risparmiando una visione più cruda della realtà, esagerando per colpire nel segno. Fino a un finale esilarante di musica gioiosa, che chiude un cerchio di percorso di formazione completato e di equilibrio ritrovato.

Quasi come a dire e cantare quel “Andrà tutto bene”, un po’ come accade adesso ai tempi del coronavirus (in cui la musica ha avuto una parte rilevante), in cui ci si confronta con una situazione similare: tra voglia di uscire e di libertà e la necessità di rispettare in maniera ferrea regole rigide, che sembrano toglierci più che darci, ma che ci dicono essere fondamentali per andare avanti e per costruire un mondo migliore, per uscirne più forti. Uniti, ma distanti, isolati, come il protagonista coi figli nella foresta. Ai tempi del lockdown, della quarantena rinchiusi in casa e del ‘blocco’, è come se il suo fosse un knockdown (giocando sul suono onomatopeico e la somiglianza di suono appunto), per parafrasare e richiamare quel “Knocking on Heaven’s Doors” di Bob Dylan – per dirla in musica e in inglese all’americana -. Ossia, non bussa solamente alla porta del Paradiso per via della scomparsa e del funerale della moglie, ma è come se il suo isolamento lo avesse portato a scoprire una nuova realtà e, costretto, è come se bussasse alla porta di una nuova vita per metafora, aprendo le porte appunto – sempre metaforicamente – a una nuova seconda esistenza.

Barbara Conti