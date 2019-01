Cara Castelnuovo di Porto, la sinistra unita contro la chiusura

La comunità è sgomenta per la cacciata di quasi 400 persone ben integrate nel Cara di Catelnuovo di Porto, oggi l’ultimo pullman con i migranti dentro e anche questa volta non si sa verso quale destinazione.

“Stiamo parlando di persone e non di animali. Persone che hanno diritto di sapere dove vanno e madri che devono sapere se stasera potranno dare da mangiare ai propri figli. Il piano è già stato scritto e l’obiettivo è di svuotare il centro. Non metto in discussione l’atto ma il metodo”. Ha spiegato la parlamentare di Leu Rossella Muroni che ha bloccato l’uscita di un pullman con i migranti che stavano lasciando Castelnuovo, ai giornalisti presenti: “Questa suddivisione deve essere fatta con gli ospiti del centro. In aula abbiamo chiesto al governo di riferire sulla vicenda e dai banchi della Lega e Fratelli d’Italia sono partiti gli applausi. Tutto questo mi spaventa molto. È un problema del Paese”.

“Non dimentichiamoci di essere un Paese civile”. E anche per i lavoratori della cooperativa che “perderanno il lavoro è un dramma. Anche per loro nessun piano di ricollocamento. Evidentemente siamo già in campagna elettorale”.

Tutta la sinistra intanto si è mossa in queste ore contro il decreto che più che sicurezza porterà all’emarginazione delle persone. “Cosa sta avvenendo al Cara di Castelnuovo di Porto?”. A chiederlo è la senatrice Annamaria Parente insieme a 25 senatori del PD con un’interrogazione al ministro dell’Interno nella quale denunciano lo spostamento coatto dei 300 migranti presenti.

Non poteva mancare il commento di Nicola Zingaretti, governatore del Lazio e candidato alle primarie del Pd.

“Stiamo attenti perché interrompere i processi di integrazione nelle scuole, nel lavoro, rimette tante persone in una zona grigia che è esattamente quel che dobbiamo evitare. I sindaci sono preoccupati soprattutto per il governo nei territori dei processi dei flussi, quindi il tema di dire “abbiamo risparmiato 6 milioni” è una buffonata perché c’è un costo civile e umano, produttivo e di coesione sociale che è immensamente superiore. E quel che sta accadendo è proprio quello che han detto i sindaci, questi processi vanno guidati, indirizzati, non dobbiamo produrre nuovi clandestini nelle nostre strade. È esattamente l’opposto di quello di cui il nostro Paese ha bisogno”, ha detto Zingaretti.

“Una delle strutture più importanti per l’accoglienza degli immigrati è stata sgomberata senza adeguato preavviso, sperando donne, uomini e bambini, secondo una modalità che ricorda i lager nazisti. Nessuno è stato avvertito per tempo, nemmeno il Comune: un vero e proprio blitz”. Così il deputato romano del Pd Roberto Morassut, che ieri è intervenuto alla Camera sullo sgombero del Centro accoglienza richiedenti asilo (Cara).

“Tutti i percorsi di integrazione e scolastici avviati negli ultimi anni. Perché quelle persone vivono lì da anni e sono perfettamente integrate in quella comunità”, dice Marco Furfaro, coordinatore nazionale di Futura. “Inoltre, come ricorda il Sindaco, in tal modo si perderanno almeno 107 posti di lavoro. Medici, psicologi, insegnanti e interpreti – tutti nostri connazionali – che andranno a casa”. “Altro che prima gli italiani”, conclude Furfaro, “questa è solo una immane barbarie, piena conseguenza del disumano decreto (in)sicurezza”.