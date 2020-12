Originario di Caraglio dove esercitò la professione di commercialista. Nella sua vita è stato molto attivo in politica dapprima come segretario provinciale del Psi, poi consigliere comunale a Caraglio, per dieci anni sindaco di Monterosso Grana, anche vicepresidente della Comunità montana valle Grana, assessore regionale. Fu anche insegnante di Geografia economica all’istituto Bonelli di Cuneo.

Ricoprì inoltre la carica di presidente provinciale dell’Unione italiana sport per tutti (Uisp). Lascia la moglie Liliana Dutto e la figlia Paola. I funerali si svolgeranno giovedì 17 dicembre, alle ore 14.30, nella chiesa parrocchiale di Caraglio.