Carceri. Nencini: “Bonafede chiarisca cosa è successo”

Cerca di correre ai ripari il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, rispondendo al Question time alla Camera difendendo la sua azione tenuta a Via Arenula anche se il vespaio di polemiche dopo il caso Di Matteo non accenna a diminuire. “E’ in cantiere – ha detto il Ministro – un decreto legge che permetterà ai giudici, alla luce del nuovo quadro sanitario, di rivalutare l’attuale persistenza dei presupposti per le scarcerazioni di detenuti di alta sicurezza e al 41 bis”. E sul caso Di Matteo ha precisato: “Nel giugno 2018 non vi fu alcuna ‘interferenza’, diretta o indiretta, nella nomina del capo dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Punto. Non c’è nient’altro da dire”. “Anche con riferimento alla recente nomina del nuovo Capo Dipartimento, ho seguito mie valutazioni personali nella scelta, la cui discrezionalità rivendico”, ha detto soffermandosi sulla nomina del nuovo capo del Dap, Dino Petralia.

Parole che il senatore del Psi Riccardo Nencini non giudica sufficienti: “Il ministro Bonafede ha un’unica mossa per spuntare l’arma della mozione di sfiducia da parte del centrodestra: spiegare agli italiani perché dopo aver annunciato al Pm Di Matteo l’intenzione di nominarlo alla guida dell’amministrazione penitenziaria ha cambiato idea”. “La sua scelta – ha aggiunto – è assolutamente insindacabile, però il ministro è comunque tenuto a spiegare le ragioni tanto più ora che è stata messa in dubbio la sua condotta addirittura dal candidato prescelto. Venga in aula a chiarire quanto è successo”.