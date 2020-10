Grazie all’apparentamento vincente con il candidato Michelangelo

Betti sulla base di un accordo programmatico nel segno della

concretezza si è contribuito a gettare le basi per un futuro migliore

per la felicità dei cittadini di Cascina.

Il Partito Socialista Italiano, dopo l’opposizione puntuale ed

efficace guidata dal socialista Fabio Poli, eletto già al primo turno, nei quattro anni di inutili governicchi della destra a trazione leghista, mette a

disposizione della plurale e rinnovata coalizione di centrosinistra la

competenza la progettualità e la visione del futuro per le quali ci

siamo battuti con coerenza e tenacia.

Un impegno che e stato doppiamente utile: porre fine all’esperienza

inconcludente e dannosa della destra e stimolare l’azione della

prossima Amministrazione verso obiettivi di felicità sviluppo

economico e sociale, Cascina Avanti!

Stefano Cateni

segreteria comunale Cascina

Carlo Sorrente

segretario provinciale