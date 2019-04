Caso Cucchi, confermato ciò che sosteneva la famiglia

Confermato quanto sostenuto per anni dalla famiglia di Stefano Cucchi, arriva in Aula il superteste Francesco Tedesco che non solo conferma quanto ipotizzato dalle prove, ma chiede scusa a Ilaria Cucchi e alla sua famiglia: “Chiedo scusa alla famiglia Cucchi e agli agenti della polizia penitenziaria, imputati al primo processo. Per me questi anni sono stati un muro insormontabile”. L’imputato-superteste ha raccontato le fasi del pestaggio di Stefano Cucchi nella caserma della compagnia Casilina la notte del suo arresto a Roma, il 15 ottobre del 2009, dopo essersi rifiutato di sottoporsi al fotosegnalamento. “Al fotosegnalamento – racconta Tedesco – Cucchi si rifiutava di prendere le impronte, siamo usciti dalla stanza e il battibecco con Di Bernardo è proseguito”. Da lì le botte e le percosse che hanno portato alla morte del geometra romano, tutte confermate nei minimi particolari quelle perizie che parlavano di pestaggio.

Sono cinque i carabinieri coinvolti nel procedimento bis in corso davanti alla prima Corte d’Assise: Alessio Di Bernardo, Raffaele D’Alessandro e Tedesco rispondono di omicidio preterintenzionale. Tedesco risponde anche di falso nella compilazione del verbale di arresto di Cucchi e calunnia insieme al maresciallo Roberto Mandolini, all’epoca dei fatti a capo della stazione Appia, dove venne eseguito l’arresto. Vincenzo Nicolardi, anche lui carabiniere, è accusato di calunnia con gli altri due, nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria che vennero accusati nel corso della prima inchiesta sul caso.

“Dopo dieci anni di menzogne e depistaggi in quest’aula è entrata la verità raccontata dalla viva voce di chi era presente quel giorno”, ha detto Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano. “Sentivo il carabiniere Tedesco descrivere come è stato ucciso mio fratello – ha aggiunto Ilaria – e il mio sguardo cercava quello dei miei genitori che ascoltavano raccontare come è stato ucciso il loro figlio. È stato devastante, ma a questo punto quanto accaduto a Stefano non si potrà mai più negare”.

Ora il comando dei carabinieri è pronto a costituirsi parte civile e il generale Giovanni Nistri ha scritto una lettera alla famiglia Cucchi.