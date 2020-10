Caso Juve-Napoli, tra protocolli e accuse

Secondo la Lega calcio Serie A, la partita Juventus-Napoli si poteva giocare. L’ufficialità è arriva con una nota della stessa Lega che ha sottolineato come il protocollo adottato in questi casi preveda ‘regole certe e non derogabili, che consentono la disputa delle partite di campionato pur in caso di positività, schierando i calciatori risultati negativi agli esami effettuati e refertati nei tempi previsti dalle autorità sanitarie’. Una norma che lascia non pochi dubbi sulla possibilità di contagio.

Ieri, infatti, la Asl di Napoli ha bloccato la partenza dei partenopei alla volta di Torino dopo le positività di Zielinski ed Elmas, ma la Lega ha chiarito che ‘la nota della Asl campana si è limitata a notificare il provvedimento ordinario di isolamento fiduciario nei confronti dei contatti stretti del giocatore Zielinski. Nel caso di specie, invece, si applica il Protocollo Figc adottato più volte nel corso della stagione per permettere, a puro titolo di esempio, al Torino di affrontare l’Atalanta, al Milan di recarsi a Crotone o al Genoa di andare a giocare al San Paolo, e oggi all’Atalanta di scendere in campo contro il Cagliari’.

Per la Lega, insomma, il protocollo prevede regole certe e non derogabili, che consentono la disputa delle partite di campionato pur in caso di positività, schierando i calciatori risultati negativi agli esami effettuati e refertati nei tempi previsti dalle autorità sanitarie. La Lega Calcio ha ricordato anche che il Consiglio di Lega ha approvato un preciso regolamento da adottarsi in caso di positività plurime che possono portare al rinvio gare solo al verificarsi di determinate condizioni che, al momento, non si applicano al caso del Napoli, e non sussistono provvedimenti di Autorità Statali o locali che impediscano il regolare svolgimento della partita. La ‘ratio’ del protocollo resta, quindi, quella di consentire la disputa di tutte le partite e conseguentemente la conclusione regolare della Serie A.

Sul piano sportivo il Napoli, salvo ripensamenti della Lega, rischia la sconfitta 3-0 a tavolino ma ovviamente potrà presentare ricorso adducendo cause di forza maggiore. La Juventus, da parte sua, respingendo la richiesta di rinvio avanzata dal Napoli, ha dato seguito a quanto preannunciato: ha svolto regolarmente la rifinitura del mattino e si è presentata allo stadio per attendere le 21.30, 45 minuti oltre il fischio di inizio, quando in assenza del Napoli, l’arbitro ha fischiato la fine dell’incontro.

Sul caso è intervenuto anche il ministro della salute, Roberto Speranza che ha dichiarato: “È già deciso che Juventus-Napoli non si giocherà, è già una notizia consolidata. Ma ribadisco che si parla troppo di calcio, attenzione perché le cose importanti sono altre”.

Per questa ragione, invece, il ministro ha detto di essere contrario alla riapertura degli stadi ai tifosi dichiarando: “Io penso che in questo paese stiamo parlando troppo di calcio e troppo poco di scuola, io sono abbonato da anni a vedere le partite della mia squadra del cuore, ma attenzione a dare le priorità. La priorità è la salute delle persone, non il calcio. Il comitato tecnico scientifico ha disposto delle norme perché il campionato vada avanti, altra cosa è la partecipazione dei tifosi. Sarebbe un errore grave. Se dobbiamo correre un rischio per riaprire le scuole, io sono d’accordo, ma se dobbiamo correre un rischio per portare decine di persone allo stadio sono contrario”.

Nelle prossime ore il Napoli andrà in ritiro a Castel Volturno, dove staff e giocatori trascorreranno la quarantena alloggiando nell’hotel adiacente il centro sportivo. Nessuno potrà tornare a casa dopo gli allenamenti e nella giornata di lunedì tutti si sottoporranno a un nuovo tampone.

Dopo lo stop alla partenza da Capodichino, il club campano aveva chiesto per mail una specifica sul provvedimento e il Gabinetto della Regione Campania ha confermato che per isolamento fiduciario si intende anche l’impossibilità di spostamenti dal luogo di isolamento, secondo quanto ha riferito una emittente televisiva. Il timore delle autorità sanitarie era che la trasferta a Torino potesse replicare quella del Genoa al San Paolo, con due positivi lasciati a casa ma poi un focolaio esploso alla partita e che ha fatto altri positivi tra i rossoblu e nel Napoli.

Si tratta di una situazione che non è prevista dal Protocollo Figc e quindi la decisione spetta all’autorità sanitaria nazionale o locale. Lo stesso ministero della Salute ha precisato che le misure di isolamento in caso di positività al Covid-19 sono affidate alle Asl e quindi di competenza regionale.

Quello che è avvenuto nello scontro tra Juventus e Napoli dimostra, in modo molto evidente, il conflitto istituzionale esistente tra Lega calcio ed autorità sanitarie in materia di prevenzione dal contagio del Covid in presenza di giocatori contagiati. Il diritto alla salute dovrebbe essere preminente.