Caso Regeni, tre anni dopo si cerca la verità grazie alla madre

“La tragica vicenda di Giulio Regeni si colloca all’interno di una battaglia più grande, ma diventandone simbolo, grazie anche e, forse, soprattutto al coraggio di una madre, che ha saputo trasformare il suo dolore in un impegno per la verità e per la promozione e la protezione dei diritti umani. L’impegno per la ricerca della verità per l’individuazione e la punizione dei responsabili del caso Regeni ha reso palese la prassi delle sparizioni forzate, facendo intravedere responsabilità più alte e più gravi! I numeri che abbiamo letto in questi giorni indicano chiaramente che le sparizioni forzate sono una tecnica diffusa in Egitto, come lo è stata e lo è in altri Paesi: uno per tutti l’Argentina. Anche in quel caso il coraggio e la forza delle madri dei desaparecidos consentirono di portare allo scoperto questa pratica aberrante”, lo chiedeva tre anni fa la deputata socialista Pia Locatelli che più volte è intervenuta per chiedere chiarimenti sulla morte del giovane ricercatore. Tre anni dopo ancora nessuna verità. Sul fronte delle indagini si è in una situazione di dichiarato stallo, malgrado la cooperazione giudiziaria fra Italia ed Egitto, formalmente, non sia interrotta. Dieci giorni fa il procuratore di Roma Giuseppe Pignatone ha parlato dell’attuale stato delle indagini, ribadendo che la situazione è sostanzialmente ancora bloccata. All’inizio di dicembre la procura di Roma aveva iscritto nel registro degli indagati cinque persone: ufficiali appartenenti al dipartimento di Sicurezza nazionale (i servizi segreti civili egiziani) e all’ufficio dell’investigazione giudiziaria del Cairo (la polizia investigativa egiziana). Poco prima, però, la procura generale d’Egitto aveva respinto la richiesta fatta sempre dalla procura di Roma di iscrivere sette persone nella lista degli indagati.

Tre anni dopo quindi, a parte sospetti e indagini spesso inquinate, non si hanno molti sviluppi. Un caso che purtroppo somiglia sempre di più a quello di Ilaria Alpi, Manuela Orlando e a tutti i casi irrisolti e tenuti in piedi solo grazie all’impegno delle famiglie