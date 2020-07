Cassina e Richard Ginori omaggiano Le Corbusier

‘The Cassina Perspective’ consiste in un approccio olistico alla casa che propone ambienti unici e completi. In quest’ottica, Cassina sviluppa in collaborazione con la rinomata azienda specializzata Richard Ginori e la Fondazione Le Corbusier la prima collezione per la tavola firmata Le Corbusier, uno degli indiscussi padri fondatori dell’architettura e del design contemporanei: si tratta de“Il gusto delle forme”, un servizio da tavola disegnato dal leggendario architetto svizzero naturalizzato francese.

Questo servizio di piatti è stato creato in origine per il ristorante Prunier a Londra. Sul muro di una sala privata del ristorante, Madame Prunier aveva esposto l’arazzo Les Mains che Le Corbusier aveva disegnato nel 1951. Nel 1961, la proprietaria chiese a Le Corbusier la progettazione di un servizio da tavola per il ristorante con il motivo a mani intrecciate che si trova nella parte inferiore dell’arazzo. Le Corbusier propose alcune varianti cromatiche per questo servizio, tra cui il color prugna per l’area dove le tre mani intrecciate, disegnate con una sottile linea nera, convergono. Il geniale Le Corbusier utilizzò lui stesso questi piatti nei quali si combinavano, come amava dire, qualità e gusto o “il gusto delle forme”.

Per una tavola autentica

Oggi il Service Prunier viene rieditato da Cassina grazie alla collaborazione con Richard Ginori, nel rispetto del progetto originale e con grande attenzione nei confronti dell’autenticità. Sempre in porcellana bianca con l’applicazione a mano del disegno originale di Le Corbusier, il servizio include piatto piano, piatto fondo, piatto da dessert e tazza da caffè con piatto.

Andrea Malavolti