CASUS BELL… ANOVA

Lì dove il coraggio è mancato agli uomini ci pensano le donne. Teresa Bellanova toglie il velo su una questione nota a tutti, i migranti, lavoratori in nero e irregolari, che in questi anni e in questo periodo hanno rappresentato una parte non indifferente nel motore dell’economia. Senza mezzi termini e come già fatto anche nel governo socialista portoghese propone la regolarizzazione degli immigrati clandestini, sottolineando che “non è una battaglia strumentale per il consenso. Queste persone non votano. Se non passa, sarà un motivo di riflessione sulla mia permanenza al Governo. Non sono qui per fare tappezzeria”.

A Radio Anch’io, la Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali, non lascia dubbi sulla sua battaglia e pensa alle dimissioni.

“Puntiamo – ha proseguito la ministra – a concedere un permesso di soggiorno temporaneo per sei mesi, rinnovabile per altri sei, per le aziende e le famiglie che vogliono regolarizzare. Ci sarà anche un contributo per lo Stato, anche se non bisogna esagerare: si tratta di persone sfruttate per 3 euro l’ora facendo concorrenza sleale alle imprese che rispettano le regole”.

Già in passato, la ministra aveva spiegato: “O siamo noi, la politica, chi governa, a farci carico fino in fondo delle contraddizioni che il reale ci impone sotto gli occhi, o se ne farà carico qualcun altro: la criminalità. Le infinite zone grigie che alimentano la lunga serie di malfunzionamenti in questo paese nascono da qui. Alimentarle è gioco perverso a cui mettere fine. Ed è esattamente questo che una politica riformista ha il compito di fare. Affrontare la complessità per governarla invece che subirla, dare risposte al presente per mettere a dimora il futuro, quello prossimo e quello che inauguriamo”.

Nonostante tutto, l’ipotesi di regolarizzare i lavoratori stranieri divide la maggioranza. Italia viva ne ha fatto una battaglia di principio, tanto da ipotizzare di uscire dal governo se non fossero ascoltati. Pd e Leu sono d’accordo sul tema, anche se con sfumature diverse. I Cinquestelle assumono ancora una volta un atteggiamento ambivalente. Mentre Crimi chiude la porta a qualsiasi ipotesi di regolarizzazione, i suoi colleghi di partito, Giuseppe Brescia (presidente M5S della commissione Affari costituzioni alla Camera) e il senatore grillino Matteo Mantero sono favorevoli alla sanatoria.

Il Pd è su posizioni attendiste, mentre un’altra donna Emma Bonino, fa sentire la sua voce a favore della Bellanova.

“Non so se sia vero che la discussione sulla regolarizzazione dei lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, che pare molto avanzata nel dialogo tra i vari ministeri, rischi di arenarsi politicamente di fronte al veto del M5S. Io continuo a pensare che la regolarizzazione di lavoratori essenziali per l’economia e le famiglie italiane sia il minimo che si può richiedere sul fronte della riforma delle politiche dell’immigrazione”, dice la leader di Più Europa, Emma Bonino che aggiunge: “È una misura perfino tardiva -aggiunge- e peraltro identica a quella assunta per ben due volte dai governi del centrodestra con la Lega. Tutt’altro che una misura ‘rivoluzionaria’. Oggi, a ragioni di diritto, sicurezza e legalità economica si aggiungono anche ragioni di necessità e urgenza, perché senza lavoratori stranieri, interi settori, a partire dall’agricoltura si fermeranno”.

La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, intervenendo a Radio anch’io, afferma: “La misura riguarderà anche tanti italiani oltre che gli stranieri“.