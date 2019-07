CATTEDRE VUOTE

“Da oggi circa 55mila professori precari si troveranno di nuovo senza stipendio. Per un altro anno hanno mandato avanti programmi e gestito classi, con contratti rigorosamente a tempo determinato”. È quanto denuncia Enzo Maraio, segretario del PSI, in un post su Facebook. Maraio aggiunge: “Il Ministro Marco Bussetti, lo scorso 11 giugno, si era impegnato, in un accordo scritto con i sindacati, a stabilizzare i docenti con almeno tre anni di servizio facendo partire un concorso di reclutamento straordinario attraverso un emendamento al Decreto Crescita.Ovviamente tutto questo non è avvenuto” – ha aggiunto.

“Con una interrogazione che stiamo mettendo a punto insieme al Senatore Riccardo Nencini e al Deputato Fausto Longo, vogliamo vederci chiaro e capire quando realmente il Ministro Bussetti intende mantenere la parola presa. Per un altro anno questi docenti si ritrovano nel limbo dell’incertezza lavorativa e la scuola non riesce, ancora una volta, a garantire la continuità didattica ai nostri figli”- ha concluso il segretario socialista Maraio.

Non è passato neanche un mese da quando il governo dava già per pronto il decreto per l’assunzione dei cinquantamila precari del settore. Il ministro Salvini ne aveva dato notizia, anticipando il ministro dell’Istruzione, Busseti, l’11 giugno scorso. Quando c’è da rubare la scena il ministro dell’Interno è sempre pronto. Ma oggi che è arrivato il giorno di passare ai fatti Salvini è impegnato su altri fornti elettoralmente più remunerativi.

La norma per i precari della scuola sarebbe dovuta arrivare nel primo provvedimento legislativo utile in cui inserire la modifica al modello di abilitazione e reclutamento per docenti con tre anni di servizio. In un primo momento il governo aveva pensato al decreto Crescita, come scialuppa per trasbordare il provveddimento in Parlamento, successivamente hanno ritenuto quell’espediente inadatto. L’emendamento quindi slitta.

Fatto sta che i precari della scuola devono aspettare ancora per vedere riconosciuto un loro diritto. Il Ministro dell’Istruzione, pertanto, dovrà trovare un’altra soluzione legislativa per avviare i concorsi. Il piano di reclutamento è nato con l’accordo tra il Governo e i sindacati lo scorso 24 aprile: l’intesa è stata accolta dagli insegnanti precari favorevolmente, ma a due mesi dall’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 il reclutamento degli insegnati è ancora in drammatico ritardo. E visto il mancato inserimento delle norme nel decreto crescita non vi saranno assunzioni per il prossimo anno scolastico. Dunque, se non vi saranno altri intoppi, i risultati dell’accordo si vedranno solo a partire da settembre 2020. L’assegnazione delle cattedre libere alle immissioni in ruolo del prossimo settembre, invece, continueranno a seguire i meccanismi attuali.