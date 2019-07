Cdm. Il balconcino di Palazzo Chigi è rimasto chiuso

Alla fine il governo ha corretto i conti. Da un lato ha registrato un miglioramento del quadro dei conti pubblici, ma ha anche approvato un decreto ad hoc con cui l’esecutivo ritiene di essersi riportato in linea con il Patto di stabilità, e di aver creato le condizioni per rendere ingiustificato l’avvio di una procedura di infrazione per deficit eccessivo nei confronti dell’Italia.

Il premier Conte ha commentato: “La giornata di ieri, dati alla mano, mi dà molta fiducia sulle politiche del mio governo e mi rende ottimista sulla strada che abbiamo intrapreso. I dati certificano la grande solidità della nostra economia, dei nostri fondamentali. I conti pubblici migliorano, il deficit è in calo, aumentano le entrate, diminuisce la disoccupazione. Anche la curva dello spread sembra affrontare un’importante fase di calo. Notizie che a volte sui media non trovano lo spazio che meritano”.

Lo spread tra Btp e Bund tedesco è sceso a 225 punti base, ai minimi da luglio 2018. Il rendimento del titolo decennale italiano è all’1,89%.

I numeri del Mef promettono, per portare l’aggiustamento strutturale dei conti a 0,3 punti percentuali, un taglio dell’indebitamento netto di 7,6 miliardi. Congelando immediatamente un miliardo e mezzo dai due maxi-fondi per reddito di cittadinanza e quota 100, e destinando tutti i risparmi da qui a fine anno sulle due misure bandiera al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Forte anche dello scudo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, contro l’apertura di una procedura di infrazione Ue sull’Italia, l’esecutivo ha accompagnato l’assestamento con un provvedimento urgente per blindare il disavanzo di quest’anno che dovrebbe fermarsi, stando alle nuove previsioni, al famoso 2,04 previsto nell’accordo con Bruxelles di dicembre, con una correzione rispetto al 2,4% che era stato indicato ad aprile a causa della brusca frenata della crescita.

Aiuta anche un saldo netto da finanziare in sensibile miglioramento rispetto alle previsioni iniziali della scorsa legge di bilancio, con un saldo netto da finanziare visto a poco meno di 20 miliardi e un avanzo primario stimato in 49,2 miliardi. La correzione vera e propria si limita comunque al 2019 e bisognerà vedere se sarà sufficiente per scongiurare l’apertura della procedura.

A Bruxelles era tutto pronto, ma il caos sulle nomine ha fatto slittare anche la riunione del collegio dei commissari, che deve decidere se raccomandare o meno all’Ecofin una procedura di infrazione per deficit eccessivo basata sull’alto debito. I commissari potrebbero riunirsi comunque entro la settimana prossima, per passare il dossier ai Paesi il prossimo 8 e 9 luglio quando sono in programma le riunioni dei ministri finanziari. In quella sede si potrà anche valutare di dare credito all’Italia e di posticipare all’autunno la decisione definitiva, quando saranno chiari anche i programmi del governo giallo-verde per il prossimo anno.

Il governo da un lato cede quindi, scrivendo in modo esplicito per decreto che le risorse non spese per reddito e quota 100 non andranno ad altre spese ma alla causa del deficit, ma non prende impegni espliciti per il 2020, come invece auspicava la commissione e come ha ribadito il commissario al Bilancio, Guenther Oettinger. Qualche falco ha detto: “Bisogna vedere se, in questi giorni, gli italiani soddisferanno le richieste della Commissione per quanto riguarda sia le entrate sia le uscite del progetto di bilancio per il 2020. Se non lo faranno, non avremo margini di manovra per evitare la procedura di infrazione.

Le maggiori entrate grazie anche al buon andamento della fatturazione elettronica, ai successi della lotta all’evasione e le maxi cedole incassate dalle partecipate di Stato, tutte voci una tantum, con l’approvazione del ddl per l’assestamento del bilancio raggiungono la somma di circa 4 miliardi a cui si aggiunge il miliardo e mezzo congelato e anche gli eventuali ulteriori risparmi che fonti di governo quantificano oltre i 7 miliardi. Anche il fabbisogno, che segna un ribasso di circa 8 miliardi rispetto ai primi sei mesi del 2018, lascia intuire quello che il premier, Giuseppe Conte, non ha mai smesso di predicare in questi giorni sui numeri positivi, manifestando l’ottimismo di poter evitare la procedura. In aggiunta è arrivato anche il sostegno di Mattarella che dall’Austria ha detto: “Ci sono almeno due dati positivi di trend dei conti pubblici italiani, inoltre l’economia italiana ha una sua solidità e credo che il governo italiano stia presentando tutti i documenti all’Ue per dimostrare che i conti saranno in ordine e che le indicazioni sono rassicuranti e che non vi sia motivo di aprire una procedura di infrazione”.

Il Mef, annunciando l’invio delle misure alla Commissione Ue, ha sottolineato: “I provvedimenti varati creano le condizioni per rendere ingiustificato l’avvio di una procedura di infrazione per deficit eccessivo nei confronti dell’Italia. Senza per questo penalizzare l’impegno del governo a favore della crescita economica, della coesione sociale e della stabilità finanziaria del Paese, tutte priorità che verranno confermate anche nella prossima Legge di bilancio 2020”.

Conti alla mano per il dicastero guidato dal ministro Giovanni Tria l’aggiustamento strutturale di bilancio sarà pari a oltre 0,3 punti percentuali di Pil (a fronte di un peggioramento di 0,2 punti percentuali previsto nell’accordo di dicembre).

Pertanto, il governo ha ritenuto ampiamente raggiunti i livelli del Patto di Stabilità e Crescita nel quadro della finanza pubblica.

Al Consiglio dei Ministri Di Maio non si è presentato e poco dopo l’inizio della riunione, Salvini ha lasciato la riunione sbattendo la porta.

La scena di ieri pomeriggio, alle 17,15, a Palazzo Chigi, potrebbe essere così descritta in un racconto di piena estate: “Il caldo preme contro le finestre che restano aperte per fare entrare un po’ d’aria. Matteo Salvini è seduto al tavolo del Consiglio dei ministri chiamato a mettere nero su bianco il pegno da pagare a Bruxelles per evitare la procedura d’infrazione sui conti pubblici. Luigi Di Maio non c’è. Dopo l’ennesima zuffa tra i due vicepremier i suoi diranno che da giorni si era reso indisponibile alla riunione. Giovanni Tria è seduto allo stesso tavolo e snocciola i numeri della correzione lacrime e sangue: 7,6 miliardi. Dentro ci sono anche i soldi del reddito di cittadinanza e della quota 100. Di Maio appare in video su Facebook e spara a zero su Autostrade e la linea della Lega. Salvini è furibondo. Affida il suo sfogo all’Adnkronos: “Mi attacca su Autostrade e poi diserta il Cdm”. Poi si alza e lascia la riunione, che va avanti senza di lui. La macchina che lo porta fuori da palazzo Chigi parte a razzo dal cortile e guadagna l’uscita. I comportamenti, gli umori e le reazioni dei due vicepremier dicono di un nervosismo causato da una concessione pesante, della volontà di non metterci la faccia su un assestamento di bilancio che certifica l’arrendersi all’Europa. Provare a scampare alla procedura ha un conto. Salato”.

C’è stata una resa perché, anche nei numeri preparati dalla Ragioneria generale dello Stato per l’assestamento di bilancio, si evince chiaramente una dinamica che ha sempre caratterizzato il governo di Lega e M5S sui conti: sparare alto, ridimensionarsi per evitare di essere sanzionati dall’Europa. Si grida contro le regole europee ma poi a quelle stesse regole ci si adegua quando il rischio si avvicina. Quando non si può più mettere la pelle del Paese vicino al fuoco ecco che spuntano fuori i secchi d’acqua.

Era successo a dicembre ed è successo, nelle identiche modalità, ieri. Il 27 settembre dell’anno scorso Di Maio si affacciò dal balconcino di palazzo Chigi per festeggiare il deficit portato al 2,4 per cento. Durò appena tre mesi. Perché a dicembre il deficit fu collocato al 2,04%, come chiesto da Bruxelles per evitare di accendere il semaforo rosso. Ancora ad aprile con il Documento di economia e finanza: deficit al 2,4 per cento. Ieri, primo luglio, il deficit è ritornato al 2,04%, lo stesso identico valore di dicembre. La stessa dinamica numerica che fa da substrato a quella politica: cara Europa, abbiamo fatto i compiti a casa.

Salvini e Di Maio hanno dovuto dire sì alla linea portata avanti in queste ultime settimane da Tria e dal premier Giuseppe Conte. I numeri dell’assestamento manifestano un impegno mostruoso. Formalmente non è una manovra correttiva, ma la denominazione è cosa secondaria rispetto alla sostanza. Si lasciano sul campo 7,6 miliardi. Non potranno essere utilizzati per le famiglie, come voleva Di Maio, piuttosto che per abbassare le tasse, come sperava Salvini. Sono soldi che vanno a calmierare i conti, soldi che pacificano con Bruxelles. La fatturazione elettronica, misura tra l’altro voluta dai governi Pd, ha portato tanto fieno nella cascina delle entrate. Unito ai soldi che si sono chiesti alla Cassa depositi e prestiti e alla Banca d’Italia e a minori spese per 1,2 miliardi, il totale delle risorse disponibili è salito a 7,2 miliardi. Per evitare di tagliare servizi essenziali come il trasporto pubblico locale e misure come il bonus per i diciottenni bisognerà usare circa 1,1 miliardi. Si va a 6,1 miliardi. Ma qui entra in gioco una concessione pesante: da reddito e quota 100 si risparmiano soldi e anche questi soldi vanno sacrificati. Nello schema delle concessioni, infatti, 1,5 miliardi vengono congelati. Ritorna, anche qui, la dinamica di dicembre: allora furono congelati 2 miliardi. Solo qualche giorno fa sono stati anch’essi messi nel conto per la stabilità con Bruxelles. Passare dal freezing alla concessione significa tagliare risorse, che solo in parte ora sono state coperte con altri soldi. Significa dire fin da subito che quei soldi non sono più disponibili. E poi lasciarli per strada. Il totale dei soldi risparmiati per Bruxelles, alla fine è stato di 7,6 miliardi. Se si aggiunge un miliardo dei due congelati a dicembre che non è stato coperto, si arriva a circa 9 miliardi. Probabilmente si eviterà la procedura d’infrazione, ma le politiche dei due vicepremier sono stati ridimensionati.

I due vicepremier hanno provato a smussare i toni, a far passare il messaggio che non ci sono stati attacchi né repliche stizzite. Ma il caldo che ha reso palazzo Chigi una scatola infuocata ha consegnato uno sky-line vuoto. Di Maio sui social, Salvini che è scappato con il primo pretesto utile. Lontani dalle responsabilità. Il balconcino di palazzo Chigi è rimasto chiuso.

Salvatore Rondello