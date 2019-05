C’è una sinistra che vince

Dopo il voto del 26 maggio scorso, le analisi politologiche si sprecano, fatte anche da chi usa i numeri come vere e proprie cabale premonitrici, traendo indicazioni di vario genere sul futuro e il presente di questo povero paese. Credo che i dati europei vadano scissi dai dati delle amministrative che consentono una lettura più ampia rispetto alla marginalità che la nostra pattuglia di europarlamentari avrà a Strasburgo e Bruxelles. I salviniani e i fratelliani, primi in Italia, saranno ultimi in Europa, relegati alle paludi di un’opposizione urlata e senza costrutto con chi governerà davvero le istituzioni europee. In sostanza, il voto degli italiani, in questa tornata, sarà a detrimento dell’Italia, ma nessuno pare accorgersi.

C’è poi l’altro lato della medaglia, che parla della sofferenza inenarrabile della sinistra italiana. Un Pd che cresce con una fatica micidiale nonostante il crollo inesorabile dei mediocri Cinque Stelle (a proposito, pare che il voto in libera uscita sia finito in gran parte alla Lega), i cespugli di sinistra che uniti supererebbero ampiamente l’8% e che ancora una volta, vittime di un frazionismo ormai francamente antistorico (mi consentite anche “patetico”?) non riescono a esprimere neanche un europarlamentare. L’Italia si riscopre di destra estrema, supera il suo tradizionale piglio moderato e vede una sinistra debolissima. Non dappertutto però.

E qui viene il bello. In molti comuni, più o meno rilevanti per grandezza, resistono moltissimi sindaci di sinistra. Sono persone che ogni giorno, con umiltà, competenza e capacità, guidano piccole comunità locali, dove magari l’elettorato alle politiche e alle europee sceglie Salvini, conquistandosi fiducia e rispetto da parte della gente. Sono politici che ascoltano, che stanno tra la gente, che si adoperano per risolvere i problemi, che non si perdono in astrusi e inesauribili dibattiti filosofici ma usano il pragmatismo e la competenza per governare. Ecco, la sinistra dovrebbe ripartire da qui, da quelle facce e da quelle teste, se vuole ancora recuperare un rapporto con un elettorato che non va mai disprezzato per le scelte che fa, ma va capito. Con la gente occorre parlare per comprendere la profondità della delusione, della preoccupazione, del vuoto che sente intorno a se.

Era questo il lavoro che facevano, tradizionalmente, i partiti di massa della sinistra italiana. Si chiamava la “penetrazione a fondo” nella società, la capacità di raccogliere e intercettare disagi e di incanalarli in prospettive politiche. Se i dirigenti nazionali dei principali partiti, non troveranno il modo di valorizzare questa risorse, la sinistra in Italia resterà marginale, se non addirittura residuale. Mentre una riscossa, sarebbe possibile, partendo da chi è abituato a vincere e lo sa fare.

Pensiamoci!

Leonardo Raito